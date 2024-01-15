公司冇迫我跑馬拉松丨自薦訓練挑戰「全馬」　ERROR保錡：做運動提醒自己自律

▲ 第一次團練的保錡。

ViuTV節目《公司冇迫我跑馬拉松》於今晚（1月15日）首播，節目組邀請幾位ViuTV藝人挑戰臺北馬拉松總長42.195公里的「全馬」賽事，並紀錄藝人於1年內的籌備和訓練過程，其中參與有ERROR成員吳保錡（保錡）、曾贊學（阿神）、李炘頤（Alina）、蔡寶欣（Pony）、米露迪（Melody）、鍾卓穎（Ash）、蔡宛珊（Sarika）和何洛瑤（Sica）。



今晚播出的《公司冇迫我跑馬拉松》首集，開宗名義，公司的節目組沒有強逼藝人跑馬拉松，而是眾藝人自薦報名參與節目拍攝，並獲節目組邀請挑戰總長42.195公里的「全馬」賽事。

柳俊江自殺丨保錡延續柳俊江生前信念 守承諾領隊夜跑：我們會帶著你的精神繼續跑

▲ 因Sarika於首集退出，節目組繼續紀錄剩餘隊員保錡、阿神、Alina、Pony、米露迪、Ash和Sica的訓練。

跑10公里賽熱身

被問及報名跑馬拉松的原因，意志堅定的ERROR保錡指：「今次當係畀32歲嘅自己一個Mission，唔想將「後悔」放喺自己嘅人生裡面，做運動係最適合突破人生同提醒自己自律，今次參加馬拉松想宣揚俾我啲Fans知道，失敗同成功都係掌握喺自己手。我已經唔係 5年前嘅保錡，我好清楚自己目標！」。



節目組安排一場10公里的香港公開賽初跑予部份藝人作為熱身賽，包括ERROR保錡、阿神、Pony、Sarika和Sica。

雖然眾人順利跑完10公里，亦表示自己未有信心能夠完成臺北「全馬」，但大家仍雄心勃勃，誓要挑戰總長42.195公里的臺北「全馬」。Sica笑言，指自己好想參加其中，全因一個心態：「係唔忿氣，有啲運動員脾氣，無理由跑唔到。」同時，Sarika雖然完成了10公里的公開賽初跑，但考慮到自己的傷患，最終決定退出挑戰。

▲ ERROR保錡、阿神、Pony、Ash和Sica順利跑完10公里。

對保錡有讚有彈



節目組亦紀錄了第一次團練，榮邀到美國田徑協會一級教練吳教練一同參與特訓，吳教練對保錡有讚有彈：「我覺得保錡好有潛質。但有時個人主義太多，難吸收其他人嘅經驗。」

Pony和Sica亦不比有運動習慣的阿神遜色，在團練中途逐漸拋離阿神。一向獨自跑步的Pony表示很享受今次與夥伴團練：「大家一齊完成依件事，力量係會大過自己跑。」。

最新影片推介：趙希洛專訪