美食登錄｜帝逸酒店Alva House呈獻「粵．嚐．食」海鮮自助晚餐　經典手工粵菜與時令海鮮列陣

▲ 於2024年1月15日至3月24日期間，Alva House行政總廚率領一眾團隊匠心呈獻全新的「粵．嚐．食」海鮮自助晚餐。

作為中國八大菜系之一，粵菜最注重食材的原鮮味與口味配搭。位於沙田帝逸酒店廣受歡迎的Alva House亦以多元化的美食之選和環球時令優質食材聞名，於2024年1月15日至3月24日期間行政總廚率領一眾團隊匠心呈獻全新的「粵．嚐．食」海鮮自助晚餐，嚴選甘美海鮮及時令山珍，配以精湛的烹調技藝與食材配搭。

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Alva House 長達270呎長的自助餐桌上羅列了一系列高級海鮮美饌及逾60款環球美食，包括以新鮮龍躉炮製成辛香兼備的水煮龍躉片，暖胃暖心、溫補祛寒，為寒冷的冬季作好保暖準備。接著由新鮮蝦頭熬製成綿滑粥底再配上龍蝦、鮑魚製成的鮮味龍蝦鮑魚粥。

還有一口爆汁的熱騰騰蟹粉小籠包和選用約4星期大的越南豬隻烤製而成的經典中式燒乳豬，外層香脆且幼嫩肉質，一口盡是滿足。此外，即烤即片的秘製片皮鴨，伴以特製的八寶盒包括山楂條、喬頭，洋葱絲及木瓜條等特色配菜，自製別富風味的地道佳餚，讓您感受異國風情。而杭州排骨就用上特調的糖醋汁製作，肉質軟嫩又酸甜惹味，看著已讓您饞涎欲滴！

甜品愛好者別錯過是次主題甜點，大廚特意用上廣東三寶之二的陳皮和老薑製作，精選了遠年陳皮配以老薑搾製的薑汁，自製成陳皮老薑雪糕，入口散發陣陣陳皮香氣且富微辛的薑香氣息，滋味獨特。

此外，餐廳繼續提供多款恆常美饌如日式鐵板燒、爐端燒及天婦羅；新鮮海鮮包括即開生蠔、冰鎮龍蝦等鮮味之選，還有Alva House必食推介的各式烤肉與日式炸物等。

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責任編輯︰陳珈希