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BB改名︱2024大熱英文名預測　男女受歡迎名字竟與《Barbie》相關

新手爸媽 16:50 2024/01/15

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR

2024年BB熱改英文名預測，男女受歡迎名字與《Barbie》相關。

【改名/改英文名/BB改名/Barbie】BB改名是新手爸媽的一大難題！今年成為新手父母的你，為即將出世或剛出世的BB想好名字了嗎？不妨參考一下英國親子網站BabyCentre對2024年大熱英文名的預測，竟然與去年席捲全球的電影《Barbie芭比》有關！

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據英國《鏡報》報道，英國BabyCentre網站早前公布了2023年英國最受歡迎的嬰兒英文名字，其中「Muhammad」更是蟬聯男孩名第一名，而「Olivia」則重奪女孩名榜首。不過，2024年的改名趨勢可能有所轉變，BabyCentre發言人Faye Mingo向《鏡報》透露，預計2024年的新手父母將會受天氣、大自然、音樂名人，以及電影《Barbie芭比》等元素啟發。

天氣主題名字

男名：女名：
GaleAriel
PhoenixAurora
StormCeleste
SkyElectra

樹木主題名字

男名：女名：
ForestFern
HeathGaia
OakleyHazel
RowanSavannah

Barbie電影主題名字

2023年全球賣座電影《Barbie芭比》亦影響今年的新手爸媽改名，發言人Faye Mingo解釋，留意到去年男主角Ken的名字註冊有所上升，因此預計取及Barbie同樣有上升趨勢，而男女主角飾演者Ryan Gosling和Margot Robbie的名字亦會大受歡迎。Faye Mingo更揚言：「請做好準備，迎接更多帶有60年代粉紅泡泡糖氛圍的名字，但又別具一格……就是來自芭比宇宙的所有名字。」

男名：女名：
KenBarbie
RyanMargot
BradBetty
TommyChristy
 Stacey

流行經典名字

不少父母開始放棄前幾年流行的「可愛」名字，改用適合孩子成年後使用的「成熟」名字。

男名：女名：
ArthurDolores
CedricEvelyn
GeorgeFlorence
HenryGeorgina
JudeIsla
OliverMarjorie
 Sylvia

男女通用名字

隨著社會講求男女平等，連改名都流行較中性、男女通用的名字，但過往是女生改「男名」，2024年有趨勢是男生改「女名」。

CleoJune
FernSage
HazelWillow

國際音樂巨星名字

不少父母會以自己偶像為子女取名，所以音樂巨星的名字繼續是大熱。

CobainNirvana
DollyOzzy
ElvisPriscilla
JoniPatrick
Joplin 

現在是STEM的世界，一些與太空、科學相關的名字將會愈來愈受歡迎。

男名：女名：
AstraLuna
DarwinLyra
KeplerNova
MarsPhoebe
 Ophelia

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責任編輯：林綺玲

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