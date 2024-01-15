BB改名︱2024大熱英文名預測　男女受歡迎名字竟與《Barbie》相關

▲ 2024年BB熱改英文名預測，男女受歡迎名字與《Barbie》相關。

【改名/改英文名/BB改名/Barbie】BB改名是新手爸媽的一大難題！今年成為新手父母的你，為即將出世或剛出世的BB想好名字了嗎？不妨參考一下英國親子網站BabyCentre對2024年大熱英文名的預測，竟然與去年席捲全球的電影《Barbie芭比》有關！

最新影片推介：

據英國《鏡報》報道，英國BabyCentre網站早前公布了2023年英國最受歡迎的嬰兒英文名字，其中「Muhammad」更是蟬聯男孩名第一名，而「Olivia」則重奪女孩名榜首。不過，2024年的改名趨勢可能有所轉變，BabyCentre發言人Faye Mingo向《鏡報》透露，預計2024年的新手父母將會受天氣、大自然、音樂名人，以及電影《Barbie芭比》等元素啟發。

天氣主題名字

男名： 女名： Gale Ariel Phoenix Aurora Storm Celeste Sky Electra

樹木主題名字

男名： 女名： Forest Fern Heath Gaia Oakley Hazel Rowan Savannah

Barbie電影主題名字

2023年全球賣座電影《Barbie芭比》亦影響今年的新手爸媽改名，發言人Faye Mingo解釋，留意到去年男主角Ken的名字註冊有所上升，因此預計取及Barbie同樣有上升趨勢，而男女主角飾演者Ryan Gosling和Margot Robbie的名字亦會大受歡迎。Faye Mingo更揚言：「請做好準備，迎接更多帶有60年代粉紅泡泡糖氛圍的名字，但又別具一格……就是來自芭比宇宙的所有名字。」

男名： 女名： Ken Barbie Ryan Margot Brad Betty Tommy Christy Stacey

流行經典名字

不少父母開始放棄前幾年流行的「可愛」名字，改用適合孩子成年後使用的「成熟」名字。

男名： 女名： Arthur Dolores Cedric Evelyn George Florence Henry Georgina Jude Isla Oliver Marjorie Sylvia

男女通用名字

隨著社會講求男女平等，連改名都流行較中性、男女通用的名字，但過往是女生改「男名」，2024年有趨勢是男生改「女名」。

Cleo June Fern Sage Hazel Willow

國際音樂巨星名字

不少父母會以自己偶像為子女取名，所以音樂巨星的名字繼續是大熱。

Cobain Nirvana Dolly Ozzy Elvis Priscilla Joni Patrick Joplin

現在是STEM的世界，一些與太空、科學相關的名字將會愈來愈受歡迎。

男名： 女名： Astra Luna Darwin Lyra Kepler Nova Mars Phoebe Ophelia

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：林綺玲