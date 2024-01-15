BB改名︱2024大熱英文名預測 男女受歡迎名字竟與《Barbie》相關
【改名/改英文名/BB改名/Barbie】BB改名是新手爸媽的一大難題！今年成為新手父母的你，為即將出世或剛出世的BB想好名字了嗎？不妨參考一下英國親子網站BabyCentre對2024年大熱英文名的預測，竟然與去年席捲全球的電影《Barbie芭比》有關！
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據英國《鏡報》報道，英國BabyCentre網站早前公布了2023年英國最受歡迎的嬰兒英文名字，其中「Muhammad」更是蟬聯男孩名第一名，而「Olivia」則重奪女孩名榜首。不過，2024年的改名趨勢可能有所轉變，BabyCentre發言人Faye Mingo向《鏡報》透露，預計2024年的新手父母將會受天氣、大自然、音樂名人，以及電影《Barbie芭比》等元素啟發。
天氣主題名字
|男名：
|女名：
|Gale
|Ariel
|Phoenix
|Aurora
|Storm
|Celeste
|Sky
|Electra
樹木主題名字
|男名：
|女名：
|Forest
|Fern
|Heath
|Gaia
|Oakley
|Hazel
|Rowan
|Savannah
Barbie電影主題名字
2023年全球賣座電影《Barbie芭比》亦影響今年的新手爸媽改名，發言人Faye Mingo解釋，留意到去年男主角Ken的名字註冊有所上升，因此預計取及Barbie同樣有上升趨勢，而男女主角飾演者Ryan Gosling和Margot Robbie的名字亦會大受歡迎。Faye Mingo更揚言：「請做好準備，迎接更多帶有60年代粉紅泡泡糖氛圍的名字，但又別具一格……就是來自芭比宇宙的所有名字。」
|男名：
|女名：
|Ken
|Barbie
|Ryan
|Margot
|Brad
|Betty
|Tommy
|Christy
|Stacey
流行經典名字
不少父母開始放棄前幾年流行的「可愛」名字，改用適合孩子成年後使用的「成熟」名字。
|男名：
|女名：
|Arthur
|Dolores
|Cedric
|Evelyn
|George
|Florence
|Henry
|Georgina
|Jude
|Isla
|Oliver
|Marjorie
|Sylvia
男女通用名字
隨著社會講求男女平等，連改名都流行較中性、男女通用的名字，但過往是女生改「男名」，2024年有趨勢是男生改「女名」。
|Cleo
|June
|Fern
|Sage
|Hazel
|Willow
國際音樂巨星名字
不少父母會以自己偶像為子女取名，所以音樂巨星的名字繼續是大熱。
|Cobain
|Nirvana
|Dolly
|Ozzy
|Elvis
|Priscilla
|Joni
|Patrick
|Joplin
現在是STEM的世界，一些與太空、科學相關的名字將會愈來愈受歡迎。
|男名：
|女名：
|Astra
|Luna
|Darwin
|Lyra
|Kepler
|Nova
|Mars
|Phoebe
|Ophelia
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責任編輯：林綺玲