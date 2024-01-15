  • 23°C
香港時間 : 2024115日 (週一) 14:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 佘詩曼 高才通 李施嬅 中一面試 新聞女王 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【振興旅業】民建聯倡推「景點通行證」 善用美斯訪港吸客

政治 14:05 2024/01/15

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 佘詩曼 高才通 李施嬅 中一面試 新聞女王 區區有好校 MIRROR 名校專區

民建聯就香港發展高質量旅遊提多項建議。（趙居逸攝）

民建聯今日會開記者會，就發展香港高質量旅遊提出多項建議，包括建議當局效仿倫敦的「LONDON PASS」，推出「HONG KONG PASS」，為旅客提供景點優惠。

民建聯立法會議員鄭泳舜指，政府可與商戶合作，效仿倫敦的「LONDON PASS」推出「HONG KONG PASS」，該通行證可整合景點入場券、交通及戲劇的購票優惠等，「譬如他門可以去海洋公園或者去迪士尼，跟住他可以順便再去博物館，是一個套餐。」

他又指，七人欖球賽、球王美斯效力的國際邁阿密下月訪港等，可吸引不少球迷來港觀戰。他建議政府善用有關體育盛事，帶動旅遊產業。

升級杜拜辦事處宣傳香港

民建聯議員周浩鼎表示，自己去年分別拜訪了杜拜和阿布扎比，發現當地人對香港，甚至整個中國都很有興趣，但認知並不多。建議旅發局將位於當地的辦事處升級，加強支援和宣傳香港。至於東盟方面，周浩鼎認為，東南亞來港旅客的數字已經恢復，當局應繼續加強，向有關國家做好宣傳，讓香港成為他們首選的旅遊熱點。

吸引內地遊客方面，民建聯議員劉國勳提出多個建議，包括增加自由行城市名單、恢復「一簽多行」並擴大至更多大灣區內地城市、增加更多24小時口岸，以及對訪港旅客的免稅額由五千元提升到最少三萬元等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【旅遊】香港旅遊博覽會2.22起一連4天舉行　送總值200萬元外遊禮品
16:03 2024/01/10
【旅遊】香港旅遊博覽會2.22起一連4天舉行　送總值200萬元外遊禮品
【香港旅遊】深度遊路綫設計賽30強出爐　包括手雕麻雀體驗、尋訪張國榮昔日足跡
19:00 2024/01/12
【香港旅遊】深度遊路綫設計賽30強出爐　包括手雕麻雀體驗、尋訪張國榮昔日足跡
【內地旅遊】南方航空￥2,899優惠價　90日無限任飛全國
23:56 2024/01/12
【內地旅遊】南方航空￥2,899優惠價　90日無限任飛全國

你可能感興趣

【旅遊】香港旅遊博覽會2.22起一連4天舉行　送總值200萬元外遊禮品
16:03 2024/01/10
【旅遊】香港旅遊博覽會2.22起一連4天舉行　送總值200萬元外遊禮品
【香港旅遊】深度遊路綫設計賽30強出爐　包括手雕麻雀體驗、尋訪張國榮昔日足跡
19:00 2024/01/12
【香港旅遊】深度遊路綫設計賽30強出爐　包括手雕麻雀體驗、尋訪張國榮昔日足跡
【內地旅遊】南方航空￥2,899優惠價　90日無限任飛全國
23:56 2024/01/12
【內地旅遊】南方航空￥2,899優惠價　90日無限任飛全國
政治 鄭泳舜 海洋公園 美斯 周浩鼎 香港 杜拜 倫敦 劉國勳 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

爺孫戀丨李龍基未婚妻Chris被大漢襲擊　女友Chris強調沒騙財未有悔婚
爺孫戀丨李龍基未婚妻Chris被大漢襲擊　女友Chris強調沒騙財未有悔婚