【振興旅業】民建聯倡推「景點通行證」 善用美斯訪港吸客

▲ 民建聯就香港發展高質量旅遊提多項建議。（趙居逸攝）

民建聯今日會開記者會，就發展香港高質量旅遊提出多項建議，包括建議當局效仿倫敦的「LONDON PASS」，推出「HONG KONG PASS」，為旅客提供景點優惠。

民建聯立法會議員鄭泳舜指，政府可與商戶合作，效仿倫敦的「LONDON PASS」推出「HONG KONG PASS」，該通行證可整合景點入場券、交通及戲劇的購票優惠等，「譬如他門可以去海洋公園或者去迪士尼，跟住他可以順便再去博物館，是一個套餐。」

他又指，七人欖球賽、球王美斯效力的國際邁阿密下月訪港等，可吸引不少球迷來港觀戰。他建議政府善用有關體育盛事，帶動旅遊產業。

升級杜拜辦事處宣傳香港

民建聯議員周浩鼎表示，自己去年分別拜訪了杜拜和阿布扎比，發現當地人對香港，甚至整個中國都很有興趣，但認知並不多。建議旅發局將位於當地的辦事處升級，加強支援和宣傳香港。至於東盟方面，周浩鼎認為，東南亞來港旅客的數字已經恢復，當局應繼續加強，向有關國家做好宣傳，讓香港成為他們首選的旅遊熱點。

吸引內地遊客方面，民建聯議員劉國勳提出多個建議，包括增加自由行城市名單、恢復「一簽多行」並擴大至更多大灣區內地城市、增加更多24小時口岸，以及對訪港旅客的免稅額由五千元提升到最少三萬元等。

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記者：趙居逸