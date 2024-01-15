校園直擊丨陳呂重德紀念中學遠赴敦煌增國家認識　偶遇嚴重地震反思生命可貴

▲ 陳呂重德紀念中學遠赴敦煌建立對國家認識，，期間學生遇上6.2級地震，天災降臨令學生深深感受到生命的脆弱，更珍惜生命。(有關學校提供)

「學生在敦煌之旅建立對國家認識，突發地震事件增加他們對人的同理心，這些單靠講述，學生是不會明白的」圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學校長彭家強總結學校在12月內地體驗交流團的成果。圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學於去年12月中舉辦甘肅省敦煌之旅，期間學生遇上6.2級地震，天災降臨令學生深深感受到生命的脆弱，更珍惜生命。

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陳呂重德紀念中學去年獲民政及青年事務局青年發展委員會撥款，舉辦一連十天的「敦煌絲路體藝文化體驗之旅」，師生一團44人走訪甘肅省莫高窟、天梯山石窟、雷台漢墓、月牙泉等地，學生親眼見識一望無際的沙漠，巨型佛像等。中六學生羅淨桐讚嘆莫高窟奇觀，「好大的佛像，以前從未見過，其中一洞窟是很多信眾圍著佛陀，以往只在書本讀過」。雷台漢墓稀薄空氣及狹窄的空間曾令學生想一度放棄前行，折返起點，「但聽到導賞員向我們講解陵墓原來是二千多前年建成，更曾被陵墓的後人盜墓破壞，但陵墓不曾塌陷」中五鄭同學心中生起敬畏之心，堅持前行。彭家強校長表示，敦煌是國家重要地理位置，絲綢之路歷史上開啟中外交通史，學生於整個旅程增加對國家身分認同，國家情「單靠口講，學生很難理解，感受不到，但當置身浩瀚沙漠、冰川之中，他們對國家歷史地理及自然風貌生起崇敬之心，增加身分認同」。



甘肅敦煌除了讓學生親身體驗書本知識，突發地震讓學生反省人生，感悟生命可貴，學生於12月18日經歷近十年來傷亡最嚴重的地震，超過750人受傷及135人死亡。學生回憶在酒店經歷地震仍心有餘悸，中六生關亦文描述地震時正在準備翌日行程，但突然感受到強烈震動，「人生第一次遇上地震，即刻和室友出門避難」，他表示家鄉巴基斯坦不時發生餘震，但未曾經歷如此強烈地震，形容「很擔心和緊張」。幸好，全團所在地點是安全區域，老師確保安安全後繼續行程。期間學生和當地學生交流時，「得知很多人受傷及死亡，原本安排探訪的學校，因老師前往救災，心情亦較沉重」關亦文表示。他體會人的生命很短暫，「沒有人知道下秒將發生什麼事，更珍惜活在當下」。隨團圓玄學院妙法內明陳呂重德紀念中學助理校長林嘉威補充，發生地震時大約11時59分，當時老師準備巡房，但突然感到一陣頭暈，「下意識誤以為是水土不服，但定下神時才知道發生地震，立即緊急通知學生及老師」。他表示，學生突然經歷人生突如其來危難，學校即時安排心理輔導、地震餘震知識及生命教育。



校長彭家強表示，整個旅程最大得著是價值觀教育的培養，例如國民身分認同、承擔及同理心等。有所謂：「讀萬卷書不如行萬里路」，老師言傳身教是重要，但學生親身經歷使他們有更大的反思，特別是「對國家認識及對人的同理心」。他期待，日後有更多機會讓學生認識國家的自然風貌。

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責任編輯︰王明芳