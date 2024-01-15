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臨時劫案丨郭富城自薦配假牙晒胸肌　封閉廟街7日實景拍攝槍戰戲

娛樂 14:49 2024/01/15

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《臨時劫案》

由爾冬陞監製，麥啟光執導，郭富城（Aaron）、任賢齊、林家棟及張可頤領銜主演賀歲片《臨時劫案》，故事由一宗劫案引發。

Aaron飾演的悍匪在廟街引發械劫，當中誤打誤撞牽扯了的士司機林家楝、安老院社工任賢齊無端介入，加上多位年輕演員擔演反派，與悍匪Aaron來一場翻天覆地的搶錢械劫風雲，故事曲折離奇惹笑，臨時聘請兼職悍匪做世界，掀起全城關注。

《臨時劫案》

郭富城破格演出
 
今次破格演出的郭富城，在《臨時劫案》中飾演悍匪梅藍天，Aaron指角色今次除了造型上的突破，其飾演的悍匪性格，亦希望與一貫警匪電影中的悍匪有些不同，Aaron說：「一般想起悍匪都是殺人不眨眼，兇悍、惡形惡相，我嘗試將悍匪角色來個大反轉，用咗一些時間去研究如何改變，去創造一些不一樣的造型去強化角色，為了今次演活一個跳掣悍匪，也花了不少時間和心機。」
 
Aaron與麥啟光導演及造型設計師文念中，開拍前仔細商討如何將黑色幽默元素注入角色，同時對造型設計，Aaron亦有給予一些意見。

《臨時劫案》

哨牙造型成焦點

他說：「要短時間呈現角色是摔跤手，點都要有些胸肌，身型要結實，所以拍攝之前也加多體形操練。另外劇本上面寫我會有一對摔跤耳，主要讓觀眾感受到角色也是充滿經歷。」Aaron為呈現最貼合造型的摔跤耳，多次倒模造型，說：「我覺得這個構思幾得意，一定要做到最好。」
 
Aaron的哨牙造型曝光後，迅即成為焦點，這個想法更是由Aaron親自提出，說：「我想給觀眾有一個不一樣的梅藍天，一個從沒見過的悍匪，除了一對摔跤耳。我向導演、文念中建議造一副假牙，覺得會好適合角色，所以我嘗試去倒模造假牙，做了不同款式，最後挑選了一副最夾角色的來戴，穿上戲服，導演和文念中立時覺得很立體，很不一様。」

同時，Aaron透露，戴上假牙初時是不舒服，特別提早拿回家去唸劇本，盡早去克服戴假牙時的障礙。

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拍槍戰戲前進行綵排
 
今次《臨時劫案》拍攝團隊，特別向政府申請封閉廟街一星期拍攝，Aaron說：「好耐無人拍廟街，感謝香港政府借出街道，我哋就在廟街封街7天拍攝槍戰。」

Aaron回想拍攝前兩星期，整個團隊要租場地進行模擬綵排，因為槍戰及擲手榴彈等一連串動作要一鏡拍攝，Aaron說：「我哋綵排好多次，真係似做舞台劇，綵排好多次，大家心理壓力好大，好刺激，好難忘，幸好拍出來的效果很好，希望大家喜歡。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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