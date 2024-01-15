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【串謀傷人】涉Telegram群組鼓吹殺防疫人員　16歲女生串謀蓄意傷人罪脫

社會 14:52 2024/01/15

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區域法院。（資料圖片）

5名男女涉在2022年新冠疫情其間，在Telegram群組鼓吹殺死公職人員和支持防疫政策的市民，又討論以無人機及槍械發起襲擊，被控串謀蓄意傷人等罪。4男已認罪候判，案發時16歲的女生否認串謀蓄意傷人罪，今（15日）於區域法院被裁定罪名不成立。法官指，被告的留言幼稚得令人發笑和自招嫌疑，她雖同意購買武器，但不足以證實她有參與落實涉案協議。

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被告張姓女生（16歲，學生）否認串謀蓄意傷人罪，指她於2022年2月8日至5月7日期間，在香港，意圖使他人身體受嚴重傷害，而一同串謀與其他不知名人士串謀非法及惡意傷害另一些人。

法官練錦鴻裁決時指，被告在群組留言附和群組成員，同意殺害防疫人員和支持防疫政策的家人，顯示她與群組成員有共同理念。其後被告提及想有武器旁身，群組成員亦討論和提議購買不同武器，反映被告和群組成員有同樣決心買武器殺害執法人員和防疫人員。但法官指，被告沒有清晰表明她會從哪裏買和買甚麼武器，當其他人討論以3D打印槍械時，被告已沒有回應，沒有證據指群組成員間有落實計劃的步驟。

法官指，被告的留言的確不負責任、幼稚得令人發笑和自招嫌疑，不同意辯方稱被告的留言純屬發洩，但不足以令法庭引申至被告與他人達成協議購買武器傷人，裁定她無罪。

控方案情指，2022年新冠病毒在港肆虐，政府推出多項防疫措施。涉案的Telegram群組「寧願站著死 也不跪著生存」同年2月成立，張是管理員之一，群組內共14名成員。涉案其間，群組產生了逾2,000條訊息，討論以極端暴力手段及使用不同戰術及武器攻擊警員、公職人員、防疫人員及支持防疫政策的市⺠。被告詛咒支持防疫政策的人「快啲死晒佢」，又同意應該殺死支持防疫政策的家人。

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記者：陳曉欣

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