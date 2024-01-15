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【一田百貨】一田沙田及大埔店農曆年後業務收縮　化妝專櫃、休閒服飾及內衣飾品等停止服務

社會 15:21 2024/01/15

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一田沙田及大埔店農曆年後業務收縮。（資料圖片）

一田百貨今日（15日）宣布，沙田店將於農曆新年後進行優化及整體布局重整，化妝專櫃、休閒/運動服飾及內衣飾品將停止服務。

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一田百貨指，由今年2月14日起，沙田店超級市場及健康產品於1/F照常營業；⁠廚具家品、浴室用品及小型家電將移至2/F，行李、床品、嬰兒用品及童裝、玩具精品則繼續於2/F營業；化妝專櫃、休閒/運動服飾及內衣飾品將停止服務。

另外，今年2月19日起，大埔分店亦有相關安排，該店超級市場照常營業；嬰兒用品及健康產品將移至2/F超市；廚具家品、浴室用品及床品維持於1/F為大家服務；化妝專櫃、休閒/運動服飾、童裝、內衣飾品、行李、家電及玩具部門將停止服務。

一田表示，會繼續加強超市及生活家品選擇，為大家帶來更優質之購物體驗。

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記者：黃穎津

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