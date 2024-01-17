變種新冠新型流感雙病毒拍門  今年冬天你準備好未？

香港人口密集，每年冬天季節性流感來襲，都會導致大爆發。同時，令急症室超負荷、私家診所爆滿，求診輪候時間大增。去年初，香港終於解除防疫限制，但新冠病毒從未退場，反而在世界各地繁衍出不同種類的變種病毒，本港亦時有「中招」個案出現。最令人擔心的是，變種新冠的傳播能力比AI進化得更快，北美地區較香港更早進入冬季，當地醫療部門早已如臨大敵，防範新型流感與更具感染性的變種新冠同時在社區爆發。預計未來數月，本港亦難以避免發生流感加新冠的混合傳播，多次經歷疫情洗禮的香港人，又應該有甚麼準備呢？

冬天要重提防疫？仍屬言之尚早。但在個人層面上大家都要有所準備，以防萬一，如接種疫苗、預早購入口罩、預備足夠提升抵抗力的保健品、早睡早起、多運動加強自身抗病力等，大家可以按個人情況及需要自行決定。雖然病毒防不勝防，但有種簡單而又不失時尚的自保措施，相信大家都樂意採用。



納米無酒精消毒 殺菌淨手變得不一樣



多年防疫經驗，令我們明白潔手消毒的重要。新冠時期冒起的MO/MaskOn，品牌代表作除了令防疫充滿時尚感的Mood Series口罩外，還有功能與美感十足的無酒精納米殺菌噴霧。MO推出的Nano-EO納米殺菌噴霧，利用先進納米專利技術，以精油及無酒精消毒元素合成納米級分子，消毒效果完勝一般酒精搓手或消毒產品。Nano-EO獲得美國Biosciences Lab (USA)及SGS認證，臨床證實能有效殺死99.9%冠狀病毒及大部分細菌。加上專利ABV抗病毒塗層，能形成24小時抗病毒保護膜，持續為雙手、室內環境及物件抗菌抗病毒。

Nano-EO屬水質配方，低敏零刺激，並通過了皮膚過敏測試。作為潔手噴霧，Nano-EO完全無酒精成分，讓你在不損害皮膚的前題下，安心重複使用。產品更加入了保濕成分，即每次消毒殺菌都能同時滋潤皮膚，在乾燥冬天尤其合用。除了用作淨手外，Nano-EO更適用於淨化室內物件如布藝衣物、皮革、寵物用品，甚至空氣。



13款專屬天然精油 香薰淨手新時尚



此外，Nano-EO無酒精納米殺菌噴霧更加入13款精心調配的精油，以原創薰調為消毒日常營造意境。每款香味配搭不同色彩設計的噴霧瓶，為你每日帶來不同的好心情。瓶身設計前衛破格，以磨砂半透明物料創出時尚格調。另備有輕巧隨身裝，方便日常生活消毒殺菌。

▲ 輕巧隨身裝方便日常攜帶，隨時隨地都能輕鬆消毒殺菌。

▲ 每款香味配搭不同色彩設計的噴霧瓶，為你每日帶來不同的好心情。

寵物專用配方 安全守護主子



MO更將Nano-EO技術，應用到寵物衛生。早前品牌推出了無酒精納米寵物護理噴霧，針對性為貓狗慣常活動的地方，以及牠們經常接觸到的物件除菌消毒*（包括新冠病毒）；即使病毒大流行，各貓狗主人亦可鬆一口氣。產品不但對寵物安全無害，更特別加入了黃薑精油成分幫助紓緩主子情緒。

聯乘無限制 玩味型格各精彩



Nano-EO無酒精納米殺菌噴霧巧妙將功能性與感性完美結合，早已成為日常生活不可或缺的潮物。MO更不時與城中盛事及時尚圈各單位合作推出別注版。Nano-EO最新的聯乘企劃，聯同來自東京的插畫設計大師Noritake，以PONDER ANEW為主題推出MO x Noritake全效能無酒精納米殺菌／護手噴霧，透過消毒日常妙想當下。

潔手消毒，原來可以很方便、很安全，甚至可以護膚、緊貼時尚。在病毒盛行的冬季，你又會怎樣保護自己？

*切勿直接向寵物身上噴灑

了解更多︰https://the-mo.shop/collections/nanotech-series

（特約）