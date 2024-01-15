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【小一派位】小一統一派位1月22至28日收表　6月5日放榜

社會 15:40 2024/01/15

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參加小一統一派位的學生家長須於1月22至28日期間交表。（資料圖片）

教育局今日（15日）提醒家長，如子女已參加2024年度小一入學統籌辦法而未獲自行分配學位，可透過統一派位獲派官立或資助小學的小一學位，有關家長須於1月22至28日期間提交「選擇學校表格」，家長可選擇以電子或紙本形式交表，但切勿遞交重複申請。

統一派位結果將於6月5至6日透過郵遞方式通知家長；已使用「智方便」或「智方便+」啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於6月5日透過電子平台查閱結果；家長如欲於6月5日透過電話短訊（SMS）接收結果，則須在「選擇學校表格」填選有關安排。

小一入學申請全面電子化　6月5日循3方式放榜

為配合「智慧政府」策略，教育局去年起已分階段將小一入學申請電子化，今年申請已全面電子化，如家長已登記成為「小一入學電子平台」用戶，並以「智方便+」綁定帳戶，可透過電子平台於1月22至28日，遞交統一派位「選擇學校表格」。教育局網頁載有短片及家長指南介紹啓動電子平台帳戶、登入帳戶及經電子平台辦理小一入學統一派位階段選校手續的詳情。

教育局將於周三（17日）向各家長寄出選校通知書。為照顧不同家長的需要，家長仍可以紙本形式遞交選校表格，他們可按通知書上的指定時段，即1月27日（星期六）上午9時30分至下午12時30分或下午1時30分至4時30分，或1月28日（星期日）上午9時30分至下午12時30分，前往指定統一派位中心辦理。選校手續只須申請兒童的其中1位家長辦理，家長應盡量避免帶同子女前往統一派位中心。

1月27至28日實體收表　勿重複申請

局方提醒，已成為電子平台用戶的家長，可自行決定以電子平台或到統一派位中心遞交統一派位申請，但切勿遞交重複申請。倘若家長於1月22日仍未接獲通知書，須盡快致電教育局學位分配組熱線2832 7700查詢。

如家長未能於指定時段辦理選校手續，可於1月28日下午1時30分至4時30分，到指定統一派位中心辦理，統一派位通知書會夾附選校表格供家長預先填寫。如在辦理選校手續當日，本港遇上惡劣天氣或其他特殊情況，請留意電台及電視台公布有關特別安排。

如個別家長未能使用「小一入學電子平台」或前往統一派位中心辦理選校手續，可授權1名人士帶同已填妥的「選擇學校表格」及家長簽署的「代辦選校手續」授權書，以代辦手續。若家長於1月28日後才為子女提出申請參加本年度小一入學統籌辦法，他們須前往學位分配組辦理有關手續，學位分配組會於6月為申請兒童另行安排小一學位。

教育局設查核機制　虛報地址者申請將作廢

教育局提醒家長，如最近曾遷居或快將搬遷，必須盡快通知學位分配組，以便按新住址填選所屬小一學校網內的學校。教育局設有查核機制，家長必須填報子女的真確住址，倘若提供虛假住址以獲取學位，其子女的小一入學申請將會作廢，獲派的學位亦會被取消。

統一派位分為甲、乙兩部分，甲部佔統一派位學額10%，為不受學校網限制的學校選擇，家長可選擇不超過3所位於任何學校網的官、津小學；乙部佔統一派位學額餘下的90%，居於有關學校網的申請兒童的家長，須選擇載列於其所屬學校網的《2024年度小一入學統一派位選校名單》內的小學；計劃跨境到港上學的申請兒童的家長則須選擇載列於《2024年度統一派位選校名單（計劃跨境到港上學的申請兒童）》內的小學。在填寫「選擇學校表格」時，家長應依照意願排列所選小學的先後次序。

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責任編輯：馮琪雅

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