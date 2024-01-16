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恐怖意外｜沒戴護目鏡檢查釘槍　30歲工人左眼遭射中　鐵釘直插腦部送院下場曝光

保健美顏 18:50 2024/01/16

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沒戴護目鏡檢查釘槍，30歲工人左眼遭射中，鐵釘直插腦部送院下場曝光。

使用工具時一定要小心，避免受傷！馬來西亞一名30歲的建築工人近日上班時，為了檢查故障的釘槍，左眼竟意外遭到長達3.2cm的鐵釘射傷，導致失明，而且鐵釘更直接刺進大腦中造成損傷。

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據醫學雜誌《Cureus》本月9日發布醫療報告，指馬來西亞一名30歲的男性建築工人在上班時，在沒有戴護目鏡的情況下使用釘槍，但因釘槍卡住而調轉槍頭檢查槍管，結果不慎啟動釘槍，導致3.2cm的鐵釘直插左眼，直接刺進腦部，隨即被送往醫院搶救。

醫生表示，該名男患者被送院時已經無法用眼睛看東西，雖然左眼大面積出血，且腦部明顯疼痛，但男子的意識仍然相當清醒。醫生遂立即為他注射破傷風疫苗、注射抗生素和抗癲癇藥物。

經過照X光檢查，發現男子的左眼眶頂部和底部骨折，而這根鐵釘竟深深刺進男患者的大腦額葉，且出血已經擴散到大腦的其他部位。所幸鐵釘錯過了重要的動脈和神經，因此他沒有受到任何長期的傷害。

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隨後，醫生為該名男患者進行了緊急腦部手術，成功將鐵釘取出，並修復了他的眼瞼，確認沒有傷及神經，也止住了出血。在住院期間，醫生每天幫他的眼睛保持水分並進行包紮，5天後他恢復良好，沒有神經功能障礙便出院。

雖然男子看起來恢復良好，但他的左眼仍然失明，也無法正常閉合，他返國後仍需接受進一步的治療。醫生向男患者提供單眼預防措施的建議，並叮囑他工作時要佩戴護目鏡，以防止對眼睛造成任何意外的傷害。

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