潛行丨上映4日票房衝破500萬元　彭于晏朱鑑然劉俊謙三大新生代男神人集結

▲ 《潛行》朱鑑然

由劉德華監製兼主演的電影《潛行》，上映至今只4日已衝破500萬元票房，昨日（1月14日）單日票房已超過150萬元，成績不俗。



在《潛行》有型男彭于晏外，另兩位型男劉俊謙以及朱鑑然亦相當搶眼，當中數朱鑑然最出位，其一他在戲中遭遇相當慘情，不禁令人產生強烈的同情感，事關他既要被車撞、又被毒打更慘遭水刑之苦，場場動作戲極不簡單。

當拍到停屍間一幕時，朱仔先要花長時間去化特技化妝，一隻眼長期被封上，赤裸上身瞓在停屍間的鐵床上扮死屍，環境陰涼，朱仔既凍又餓，維持了這樣的狀態拍攝一個早上，朱仔在停機時都要進食保溫，十分辛苦，他直言：「瞓得好辛苦。」

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▲ 《潛行》

朱仔彭于晏多年老友

戲外，朱仔和彭于晏是多年好友，正式埋位前都不停去傾、研究情感戲份以及揣摩角色。劇情講到彭于晏得知朱仔的慘痛遭遇再到殮房認屍時傷心欲絕，更動真情落下男兒淚。



對於演死屍一幕朱仔表示：「演死屍非常不易，發現閉氣對自己來說都有難度，想以完全靜止的狀態演出，因為對手都在演戲，如果見到我郁動便會影響到對方的情緒，所以堅持一定要保持閉氣，直到堅持不住為止，拍出來應該見不到我有郁動。」

而好友彭于晏更趁着朱仔做訪問時突然亂入，可見二人感情相當友好。雖然二人較少同場戲份，不過朱仔自爆有私下約去wakesurf，可惜彭于晏未有空赴約。

▲ 《潛行》彭于晏與朱鑑然。

劉俊謙演駭客

另一型男劉俊謙今次友情客串於戲中演專業駭客，又要主導整個攻防戰在戲中卻有着強烈的存在感，對於阿謙來說都是另一挑戰。

對此，他表示：「今次飾演一名高智商的駭客，編劇團隊、劉生以及導演都有跟我講解關於駭客的世界，學了不同的網絡術語，因為我完全不知他們實際上如何操作，又未試過演類似角色。幸好早前曾與導演和劉生合作過一次，今次劉生飾演我的老闆，不算很緊張。」

搞笑的是阿謙自言自己已34歲，但就因為角色造型減齡似24歲，有回春的感覺。

▲ 劉俊謙與劉德華。

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