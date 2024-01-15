  • 21°C
香港時間 : 2024115日 (週一) 18:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

潛行丨上映4日票房衝破500萬元　彭于晏朱鑑然劉俊謙三大新生代男神人集結

娛樂 16:55 2024/01/15

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR

《潛行》朱鑑然

由劉德華監製兼主演的電影《潛行》，上映至今只4日已衝破500萬元票房，昨日（1月14日）單日票房已超過150萬元，成績不俗。
 
在《潛行》有型男彭于晏外，另兩位型男劉俊謙以及朱鑑然亦相當搶眼，當中數朱鑑然最出位，其一他在戲中遭遇相當慘情，不禁令人產生強烈的同情感，事關他既要被車撞、又被毒打更慘遭水刑之苦，場場動作戲極不簡單。

當拍到停屍間一幕時，朱仔先要花長時間去化特技化妝，一隻眼長期被封上，赤裸上身瞓在停屍間的鐵床上扮死屍，環境陰涼，朱仔既凍又餓，維持了這樣的狀態拍攝一個早上，朱仔在停機時都要進食保溫，十分辛苦，他直言：「瞓得好辛苦。」

潛行丨劉德華首次出席香港謝票場　華仔粉絲齊舉牌唱片尾歌氣氛如演唱會

《潛行》

朱仔彭于晏多年老友

戲外，朱仔和彭于晏是多年好友，正式埋位前都不停去傾、研究情感戲份以及揣摩角色。劇情講到彭于晏得知朱仔的慘痛遭遇再到殮房認屍時傷心欲絕，更動真情落下男兒淚。
 
對於演死屍一幕朱仔表示：「演死屍非常不易，發現閉氣對自己來說都有難度，想以完全靜止的狀態演出，因為對手都在演戲，如果見到我郁動便會影響到對方的情緒，所以堅持一定要保持閉氣，直到堅持不住為止，拍出來應該見不到我有郁動。」

而好友彭于晏更趁着朱仔做訪問時突然亂入，可見二人感情相當友好。雖然二人較少同場戲份，不過朱仔自爆有私下約去wakesurf，可惜彭于晏未有空赴約。

《潛行》彭于晏與朱鑑然。

劉俊謙演駭客

另一型男劉俊謙今次友情客串於戲中演專業駭客，又要主導整個攻防戰在戲中卻有着強烈的存在感，對於阿謙來說都是另一挑戰。

對此，他表示：「今次飾演一名高智商的駭客，編劇團隊、劉生以及導演都有跟我講解關於駭客的世界，學了不同的網絡術語，因為我完全不知他們實際上如何操作，又未試過演類似角色。幸好早前曾與導演和劉生合作過一次，今次劉生飾演我的老闆，不算很緊張。」

搞笑的是阿謙自言自己已34歲，但就因為角色造型減齡似24歲，有回春的感覺。

劉俊謙與劉德華。

最新影片推介：趙希洛專訪

TOPick柴犬追星
離巢TVB丨趙希洛跳出舒適圈尋演戲初心　Candice罕談圈外伴侶Go先生

撰文 : TOPick柴犬動

相關文章

潛行丨劉德華放下包袱願演反派原因　望跟林家棟劉雅瑟拍旅遊節目
16:01 2024/01/10
潛行丨劉德華放下包袱願演反派原因　望跟林家棟劉雅瑟拍旅遊節目
金手指｜由《鹿鼎記》至《無間道》40年改變　劉德華梁朝偉自爆投資唔叻
19:47 2023/12/27
金手指｜由《鹿鼎記》至《無間道》40年改變　劉德華梁朝偉自爆投資唔叻
金手指丨蔡卓妍咀偉仔被嘉玲姐嫌不夠猴擒　梁朝偉不擅投資：怕輸但又不想贏
19:00 2023/12/30
金手指丨蔡卓妍咀偉仔被嘉玲姐嫌不夠猴擒　梁朝偉不擅投資：怕輸但又不想贏

你可能感興趣

潛行丨劉德華放下包袱願演反派原因　望跟林家棟劉雅瑟拍旅遊節目
16:01 2024/01/10
潛行丨劉德華放下包袱願演反派原因　望跟林家棟劉雅瑟拍旅遊節目
金手指｜由《鹿鼎記》至《無間道》40年改變　劉德華梁朝偉自爆投資唔叻
19:47 2023/12/27
金手指｜由《鹿鼎記》至《無間道》40年改變　劉德華梁朝偉自爆投資唔叻
金手指丨蔡卓妍咀偉仔被嘉玲姐嫌不夠猴擒　梁朝偉不擅投資：怕輸但又不想贏
19:00 2023/12/30
金手指丨蔡卓妍咀偉仔被嘉玲姐嫌不夠猴擒　梁朝偉不擅投資：怕輸但又不想贏
彭于晏 劉俊謙 朱鑑然 動作片 電影

最高瀏覽

爺孫戀丨李龍基未婚妻Chris被大漢襲擊　女友Chris強調沒騙財未有悔婚
爺孫戀丨李龍基未婚妻Chris被大漢襲擊　女友Chris強調沒騙財未有悔婚