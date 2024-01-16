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癌症殺手｜女子食道燙傷22cm全脫皮　揭愛飲熱咖啡惹禍　醫生：熱飲逾65°C增食道癌風險

醫生診症室 10:15 2024/01/16

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女子食道燙傷22cm全脫皮，揭愛飲熱咖啡惹禍！醫生：熱飲逾65°C增食道癌風險。

冬天喝熱飲暖身，要小心太燙恐造成食道癌！台灣一名50多歲女子常感胸悶，照胃鏡驚見整條食道被燙傷脫皮，非常恐怖。求醫後，醫生發現原來是她愛喝熱咖啡所致，但所幸未發現癌細胞。醫生提醒，高於65°C的熱飲對食道危害極大，更恐造成食道癌。

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台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在《健康2.0》節目警世，提醒小心常喝熱飲、熱湯的行為。他分享個案，指曾有一名50多歲女患者有喝熱咖啡的習慣，常感覺胸悶不適。負責診治的醫生起初判斷她是胃酸倒流病，但服藥治療後沒有改善;

醫生再為她照胃鏡，結果驚見其食道嚴重燙傷：

「上層的黏膜已經整個脫落下來了。正常來講，脫一層皮就像起水泡，被扒掉一層皮的感覺。她整個（食道）22cm全部都是脫皮。」

驚悚畫面嚇壞醫師，坦言「沒看過這麼嚴重的」，因此將脫皮夾起進行切片化驗，所幸未發現癌細胞。而惹禍元兇正是患者「愛喝熱咖啡」的習慣。

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4種「喝熱飲」習慣增患食道癌風險

錢政弘醫生藉案例説明，熱飲對食道危害極大，國際癌症研究中心已於2016年將高於65°C的熱飲、熱湯，列為「二級致癌物」，可造成食道癌。曾有研究曾進行統計，發現以下4種情況是「喝熱飲錯誤行為」：

  • 喝「非常熱」
  • 趁熱喝
  • 喝得快
  • 常被燙到，1個月裡常被燙到超過6次以上

其中，喝「非常熱」和「常被燙到」者，會增加罹患食道癌風險1.9倍；「趁熱喝」意指等待時間少於2分鐘，患癌風險增1.76倍；「喝得快」更會增加2.23倍患癌風險。最嚴重的是上述所有習慣都有，患食道癌風險可增至4.6倍。

錢政弘醫生解釋，「喝得快」之所以是4種情況下最危險，原因是吞嚥速度快令熱飲直接抵達食道，最容易使食道受傷。他強調要感覺熱飲、熱湯吞下時不會燙口，這種程度就代表未必有超過65°C，安全可放心飲用。

食道癌高危風險

食道癌的成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾接受訪問時指，若將熱燙的食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

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預防食道癌7大貼士

要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

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