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【共融社區】迪士尼與李嘉誠基金會合作　4,000名外傭入園享受奇妙一天

社會 16:00 2024/01/15

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR

迪士尼過去2個周末合共招待超過4,000名外籍家庭傭工。(迪士尼提供)

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）與李嘉誠基金會攜手合作，於1月7日及14日連續兩個星期日，合共招待超過4,000名外籍家庭傭工於樂園度過奇妙的一天。香港迪士尼除贊助部分門票及場地以外，更誠意在原野劇場為他們上演兩場獅子王慶典的特別演出，加入互動元素，增加現場氣氛。

基金會亦贊助餐飲及安排交通，與香港迪士尼一起讓他們在「世界上最快樂的地方」度過一個與別不同的星期日休假。 「外籍家庭傭工是香港社會中的重要一員，他們每天孜孜不倦地為不同家庭提供服務。」香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭續指：「我們的菲律賓藉演藝人員是香港迪士尼大家庭的第二大群體，我們亦非常感激他們所作的貢獻。」

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香港迪士尼一直以推動多元共融為驕傲，並將繼續打造一個歡迎所有人的共融社區。樂園 度假區現在有超過6,000名演藝人員，分別來自43個國家及地區。

除了今次邀請4000名服務香港的外傭去香港迪士尼樂園，李嘉誠基金會以往曾邀請外傭參加過多次活動，都顯示基金會對社區服務的長期支持，包括去年1月邀請2.6萬人，包括外傭、疫情期間守護香港的醫護及福利機構，免費乘坐「新春幸運摩天輪」及參與嘉年華攤位遊戲；2022年疫情期間邀請2,000名外傭觀看電影；2021年包場邀請4,000名外傭到海洋公園新開幕的水上樂園。

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責任編輯：馮琪雅

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