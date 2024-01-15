美食速報｜$68起歎米芝蓮一星滋補湯包　冬季乾燥錫自己要飲靚湯【內附連結】

▲ 補補肺杏汁白肺湯（天饌提供）

冬日放工歸家或在辦公室奮戰完，能夠歎個滾熱辣的靚湯，精氣神立即番晒嚟，疲累盡消；但都巿人生活繁忙，工作勞累，哪有空閒買靚湯料、花幾個小時熬一煲靚湯？不過，小編當然有計！

天饌養生急凍湯品，一共五款包括補肺杏汁白肺湯、淮山杞杞子螺頭竹絲雞湯、胡椒豬肚湯、健脾益胃豬骨生魚湯和祛濕粉葛鯪魚赤小豆湯。由米芝蓮一星餐廳農圃飯店主理，由香港製造，嚴選上乘食材精心炮製，以零下90℃鎖鮮技術，完美封存色香味，無額外添加與無防腐劑，從此在家或辦公室也能歎到星級靚湯。售價每盒68元起。

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補補肺杏汁白肺湯

功效：美顏潤肺 化痰止咳，這款傳統滋陰養顏佳品自古以來被視為補肺護肺的上品，滋潤杏汁口感香濃幼滑，獨特的配方適合肺虛、久咳和短氣的人士。

淮山杞杞子螺頭竹絲雞

功效：滋陰清熱 健脾營養100分，湯品具有滋陰清熱、健脾養血的功效，是腎虛脾弱、體虛血虧人士的理想選擇。味道鮮甜，亦屬滋補養生之佳品。

▲ 5款天饌養生急凍湯品，真材實料，68至78元即可歎米芝蓮口味，是冬日滋補的最方便之選。

暖烘烘胡椒豬肚湯

功效：健脾暖胃 驅風散寒，這款湯品秋冬常見經典湯水，能益氣補血補虛損，提升食慾的作用，尤其適合受寒風、食慾不振、胃寒反胃人士。

健脾益胃豬骨生魚湯

功效：滋養排毒 去瘀生肌，這款傳統滋補湯品自古以來發揮滋補調養功用。含豐富蛋白質，能健脾養胃，特別適合脾虛水腫、食欲不振的人士。

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祛濕粉葛鯪魚赤小豆湯

功效：消腫解毒 改善疲勞，此乃自古以來的滋補上品，具有多種功效，包括利水消腫、消腫解毒、改善疲勞。適合水腫、體虛以及工作疲勞的人士。

編輯：葉翠華