萬千星輝頒獎典禮2023丨周奕瑋獲最佳主持後發千字文剖白　　Jarvis：看到自己還有不足之處

▲ 周奕瑋（Jarvis）：「最佳主持獎，相信是我演藝人生中最好的一份禮物。」

周奕瑋（Jarvis）在《萬千星輝頒獎典禮2023》中奪「最佳男主持」，周奕瑋在台上發表得獎感言時指「我聽過好多次啲人話周奕瑋係一個冇身形、冇外形、冇台型嘅人」，令人印象深刻！

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萬千星輝2023丨周奕瑋：看到自己還有不足之處

在頒獎禮後，Jarvis在社交網發長文分享感受，獲不少網民留言讚他是實至名歸！

【THE。萬千星輝】



終於有時間可以寫一點文字。



首先很感謝大家給我的支持，

讓我可以實現去年跟自己的說的事：

「把握好我這個機會，讓我得到你們的肯定。」



最佳主持獎、

相信是我演藝人生中最好的一份禮物。

他代表的，不單止是去年的頒獎禮、

去年我做過的所有節目、我的周遊系列、

我拍攝過的日本旅遊節目，

甚至娛樂新聞台的工作，



他代表的，是我這18年來的每一點滴。



獎座上的每一點金，

都是自己一點一點累積回來的。

但最後，

為這個金獎座加冕的、賦予意義的，

是來自各方面對我的支持和眷顧。



在這裏，

我真的很感謝過往那麼多年，

對我眷顧過的每一個人。



從畢業進入娛樂新聞台開始、

到第一次有機會拍攝生活台節目、

到有機會進入兒童組、

到拍攝翡翠台的資訊文教節目、

到自己第一個旅遊小單元、

到第一個J2旅遊節目、

到第一個翡翠台旅遊節目、

到第一個自己的個人旅遊節目、

到走入一廠殿堂成為司儀。



感謝每一位找過我工作的監製、導演、編審、資料撰稿、攝影師、燈光師、收音師、FM、PA、AA、製作同事們、梳化同事們、服裝間的同事們、後期製作的同事們，宣傳部的同事們、藝員部的同事們。



特別想鳴謝2023年的、

超級毛特兒大賽的台前幕後、

周遊關西的幕後、

請一日假去旅行東京篇的台前幕後

（其實係同一班人😂）、

日本限定Super遊的台前幕後。



萬千星輝頒獎典禮最佳主持獎、

可說是我這個崗位的人、最殿堂的獎項。



老實說，

我到現在還沒有消化到我的情緒。

其實過去一年，

收到你們的溫暖掌聲，

我已經得到比這個獎座更多的東西了。



多謝各位。



我知道自己還有一些，

未完全肩負起這個獎項重量的地方。



真心看到自己還有不足之處。

還有很多過往拿過這個獎座的前輩，

我需要向他們學習。



正如昨晚在台上所說，

不要被別人對你的想像，

限制自己對自己的想像。



想像、也是想「匠」。

到最後能令自己成為更好的、純度更高的，

就是這份提煉純粹的匠人精神。



所以，我會繼續想「匠」、繼續成長。



希望在這個殿堂獎項的名冊中，

成為下一個對得起這個最佳主持獎座的人。



謝謝各位，

希望各位繼續多多指教、多多眷顧。



#其實仲有啲好多感受未講

#如果你哋唔嫌我長氣嘅

#我應該之後仲會出多個post

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萬千星輝2023丨獨挑大樑主持頒獎禮

在TVB耕耘16年的周奕瑋為娛樂台主播出身，2018年主持個人旅遊節目《周遊東京》，Jarvis憑著親民風格脫穎而出，被網民封為新一代日本旅遊達人。

在2023年初舉行的《萬千星輝頒獎典禮2022》中，Jarvis於一眾前輩面前表現淡定，開場的10分鐘獨白更令在場人士大為感動。另外，Jarvis夠膽截停「神經刀」林敏驄化解尷尬場面，表現大獲好評。

對於主持台慶頒獎禮獲大讚，Jarvis曾於TOPick訪問中稱完全沒預料過，他說：「我沒想過憑節目博表現或者認為藉機會往上爬，可能自幼媽咪教導我要好份試卷和家課，現在回想這工作的態度，是來自媽咪由細至大的教育，好好做好眼前的task，別預料會為你帶來甚麼。」

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萬千星輝2023丨媽媽曾反對入行

Jarvis起初擔任娛樂新聞台主播，當年他陪朋友面試，結果卻被選中，又另一「無心插柳」例子。

原來Jarvis沒想過入行，只因媽媽不贊成，他解釋：「當年我兼任主播和幕後工作，稱不上是藝人，但媽咪是穩陣派的人，她擔心工作環境會否複雜，收入和時間又不穩定，所以她不太贊成我入行。起初沒太多出鏡機會時，媽咪經常問『你打算做多幾年？其實都玩夠啦！』」

幸而Jarvis近年做出成續來，媽媽才感安心，他說：「兒子有否因為身處大染缸而變質呢？她會看到。」

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