危在旦夕｜母子街頭派傳單尋肝　患罕病急需二次換肝續命　15歲少年：找不到捐贈者會怎樣？

一個器官足以延續一個生命。馬來西亞一名患罕見病男童急須肝臟移植，眼看兒子生命在倒數，其母親心急尋肝不惜上街派傳單，一心希望能夠找到合適捐肝者。

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5歲證實患罕病須換肝

綜合當地傳媒報道，馬來西亞柔佛新山44歲母親李美雲，近日帶著15歲兒子吳玟興到街上派傳單尋肝。據悉，吳玟興2歲時因一次身體不適而發現患有肝病，但具體病因未明。

2014年，李美雲帶同當時5歲的兒子到新加坡國大醫院求醫，吳玟興被診斷出患有自身免疫性肝炎，因出現肝硬化跡象而需要換肝。他在2017年10月進行第一次肝臟移植手術，由母親李美雲捐予兩成肝臟。

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受累疫情未能出國 病情再惡化

術後吳玟興有定期到國大醫院複診，情況一直穩定。後來受疫情影響未能再出國複診，自2020年3月最後一次複診後，他只能留在馬來西亞複診。時隔兩年，2022年10月當他再次飛到新加坡國大醫院複診時，卻發現肝指數偏高。

2023年1月，吳玟興紅血球指數下降，身上更無故出現濕疹，後來更出現食道筋脈曲張的情況。經診斷後證實患上原發性硬化性膽管炎，屬自體免疫性肝炎，肝臟再次硬化，醫生建議他須進行第二次肝臟移植，否則會有生命危險。李美雲表示，之前兒子除了不明原因長濕疹，從外貌看來並無大礙，

「但他有食道筋脈曲張，是個『定時炸彈』，如果發作隨時有生命危險。如果情況持續，血管就會爆開，導致吐血和死亡。」

近親無合適捐贈者 母子上街派傳單

由於李美雲已經捐過一次肝，因而無法再捐出第二次；而其他親戚的血型不匹配，丈夫也因長期吸煙不適合捐贈。從2023年4月開始，李美雲為兒子四出尋找O型血人士捐肝，惟一直未有合適的捐贈者。她心急如焚，曾多次為此在社交平台發帖文，但無奈被刪除和禁止。後來她輾轉找過馬來西亞傳媒、新聞記者、慈善團體、醫院社工，甚至議員幫忙；最後收到的回覆，不是「手術非在當地進行而拒絕幫忙」，就是無疾而終，

「他（兒子）常常問我『如果找不到捐贈者會怎樣？』我可以如何回答他？」

李美雲指，兒子本來是個樂天派積極抗病，但因長期找不到合適捐贈者，慢慢失去抗病的信心。由於兒子急需移植肝臟保命，李美雲近日帶同病兒走上街頭派傳單，希望透過接觸更多大眾，增加找到合適捐獻者的機會。李美雲表示，派傳單的過程亦不時被質疑真偽，她指：「如果捐贈者質疑，也可請他們直接聯繫國大醫院要求捐肝。」

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眾籌以支付龐大醫藥費

為照顧病兒，李美雲辭去文員工作，家裡收入來源由丈夫一力承擔，應付兒子的醫藥和生活費用；但因治病費用龐大，夫婦倆多年來的積蓄所剩無幾，「每個月經濟狀況其實都蠻吃緊的」。

李美雲指，兒子換肝的手術費需要12.5萬元（新加坡元·下同，約73.3萬港元），而病患家屬需負擔捐贈者的手術費3.5萬（約20.5萬港元），合共16萬（約93.9萬港元）。生活拮据，再加上病兒病情惡化，經濟負擔很大。為籌集換肝手術醫藥費，他們目前已在Give.asia網站展開眾籌。

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