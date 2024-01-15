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【地區經濟】深水埗下月擬辦「光劍攻殼」　民政處籲商戶提供優惠

政治 16:05 2024/01/15

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR

深水埗區議會計劃2月在福華街和電腦商場一帶舉辦「光劍攻殼」活動。（「香港自遊樂在18區」圖片）

深水埗民政事務處計劃在當區舉辦「光劍攻殼」活動，活動期間會有專業教練作介紹，讓參加者試玩，甚至有挑戰賽。

深水埗區議會今日召開首次提振地區經濟會議，該區民政事務處表示，計劃2月在福華街和電腦商場一帶，例如黃金商場，因數碼產品的形象非常鮮明，會以此作為切入點。場地亦有光效投影，吸引年輕人角色扮演。處方亦希望鄰近商戶可以提供優惠，帶動人流。

3月再辦兩市集

民政事務處亦計劃與香港設計中心，3月在通州街街市對開空地，舉辦「文青市集」，以布藝、皮革、本地創作為主題，並與本地藝術家、手作人及文化團體合作，招募25至30個攤位。活動期間會舉辦尋寶圖活動，市民可根據尋寶圖路綫到區內店舖，以優惠價享用美食 ，路綫將包括本區美食、復古貨物、針織布藝產品。

3月中旬下午至晚上，民政處會在荔枝角舉辦「花深市集」，以花為主題，配合多個賞花地點，例如南昌公園的黃花風鈴木，串連區內花藝和打卡裝置。現場有花藝工作坊和街頭表演，屆時鄰近商戶會有餐飲和消費優惠。

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記者：戴朗希

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