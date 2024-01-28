圖書推介｜英國BBC文化頻道 嚴選10大孩子必讀好書

小孩子看書習慣，奠下了他們成長的價值觀培養，一本優質的兒童讀物，對孩子影響深遠。英國 BBC 文化頻道嚴選「百年Top 10 必看偉大童書」，為我們挑選了10本經典巨著，作品不但文學創作上表現出色，於教育、思想和情感層面亦影響着孩子們的心智。

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英國BBC邀請了來自世界各地的權威書評人，選出這10本好書，令他們的地位受到國際的廣泛認可。這些童書蘊含深刻的教育意義，透過豐富的想像力和創造力，激發孩子們的好奇心，引導他們勇敢探索未知的世界，開拓孩子們的視野，培養了他們的批判性思維和創造性思考能力。此外，書中亦透過對人性、道德和社會規範的深刻探討，為孩子們累積了寶貴的成長智慧，為他們未來人生奠定堅實的基石。入圍10大圖書如下︰

1. 《小王子》/ 安托萬·德·聖埃克蘇佩里著

這部被譽為世界文學的珍品，不僅是兒童文學巨著，也是充滿智慧和溫情的哲學小說。作者透過寓言的方式，描繪現實世界與神秘星球的糾葛，借小王子的冒險精神，引導讀者思考人類存在的意義與價值。

2. 《愛麗絲夢遊仙境》/ 路易斯·卡羅著

故事講述愛麗絲在夢中掉入一個充滿奇幻、不可思議的世界，經歷一連串離奇事件並與奇怪角色互動。作者於現實與幻想的交界中，揭開成長與自我發現的主題，同時對社會規範和權威巧妙地諷刺和反思。

3.《夏洛的網》/ 懷特著

作者以農場為背景，故事講述一隻名叫威爾伯的小豬和一隻名叫夏洛的蜘蛛之間的友情，讓讀者反思關於生命、友情及敬畏自然等主題，被視為兒童文學的經典之作。

4. 《查理和巧克力工廠》/ 羅爾德．達爾著

故事圍繞一個查理·巴克莱的小男孩與他的四位長輩，在巧克力工廠裡經歷的奇幻旅程。書中引起讀者對人性、家庭價值觀、貪婪與善良的反思，亦體現了作者豐富想像力和夢想的力量。

5. 《獅子、女巫和魔衣櫥》/ C.S.路易斯著

故事講述了四位倫敦的孤兒在二戰期間離鄉別井，到鄉下一位老教授家中避難。主角透過神秘的魔衣櫥，進入一個奇幻世界——納尼亞。作品突顯了勇氣、友誼、忠誠和善良的價值觀。

6. 《時間的皺折》/ 馬德琳·L·安格爾著

主角梅格在尋找失踪的父親時，與她的弟弟和新朋友展開了一場穿越時空的奇幻冒險。他們於充滿危險和未知的地方，尋找梅格的父親並抗衡黑暗勢力。故事充滿奇幻、科幻元素，亦深入探討了人性、勇氣、愛和智慧。

7. 《野獸國的孩子》/ 莫里斯·森達克繪、文

在野獸國中，邁克斯與野獸們一起生活、玩耍、冒險，但時日一久，他開始懷念自己的家人和朋友，感到孤獨。故事揭示了孩子們內心深處的童真、勇氣和智慧。

8. 《小婦人》 / 露易莎·梅·奧爾科特著

主角是馬奇家四個姊妹，她們各有各的性格、愛好及成長歷程。小說彰顯了大思想家愛默生強調的個人尊嚴、自立自律的觀念。故事細膩動人，有極強的感染力。

9. 《地海巫師》/ 厄休拉·K·勒瑞恩著

故事的主人翁是魔法少年葛德，他在學習魔法的過程中犯下錯誤，解開了邪惡的力量，因而引發了一系列的事件和冒險。作品融合了奇幻元素和哲學思想，展現了於人性、社會和道德的深刻思考。

10. 《草原上的小木屋》/ 劳拉·英格斯·怀尔德著

故事講述英格斯一家前往大草原，希望找到更好的生活，他們一家在草原上遇上了不少的挑戰和危險，故事充滿人情味，講述了一家人如何團結一致面對困難。

文章獲Facebook「荔枝與孖寶」授權轉載

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