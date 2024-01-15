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【入稟索償】涉除夕夜新蒲崗兩死車禍　肇事司機遭死者遺產管理人入稟高院索償

社會 16:19 2024/01/15

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涉除夕夜新蒲崗兩死車禍，肇事司機遭死者遺產管理人入稟高院索償。（資料圖片）

2021年除夕夜，新蒲崗發生致命車禍，導致兩死兩重傷。涉案司機早前承認危險駕駛引致他人死亡及身體受嚴重傷害共兩罪，判監3年2個月。其中1名死者的遺產管理人上周五（12日）入稟高等法院，指涉案司機及另一人的疏忽釀成車禍，要求兩人賠償。入稟狀未有列明金額。

原告是SHI XIANCHUAN（譯音為施獻川），是死者施霧阳的遺產管理人。答辯人為吳家俊及Ng Cham Chuen（譯音為吳尋泉），入稟狀顯示兩人住址相同。

入稟狀指，死者於2021年12月31日下午6時許，於九龍大有街行走時，遭答辯人吳家俊駕駛的私家車撞倒。是次車禍是由兩名答辯人的疏忽及或違反法定責任而起，另一名答辯人吳尋泉需間接替吳家俊的疏忽負責，原告遂就此向兩名答辯人索償。

資料顯示，吳家俊涉於2021年12月31日於新蒲崗超速駕駛私家車，撞向的士後剷上行人路，導致2名途人死亡，2人嚴重受傷。吳早前在區域法院承認危險駕駛引致他人死亡及身體受嚴重傷害共2罪，最終被判監3年2個月，停牌5年，並於停牌令完結後接受法定駕駛改善課程。

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記者：梁錦麟

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