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樂活博覽 2024 匯集健康及綠色環保產品 全港最大型清真館

特約 12:30 2024/01/16

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熱門 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023

各位樂活族、穆斯林教徒或對清真文化有興趣的人請注意，歷來規模最龐大的「樂活博覽x優質天然健康產品博覽 2024」快到了！是次展覽以「健康及可持續」為主題，向大眾展現目前在全球最流行的優質天然健康產品及潮流，為期3天的展覽將會包含各類綠色生活DIY工作坊、身心健康體驗課程等。除此之外，為了發展在港清真市場的優勢，屆時將設有清真館，讓大眾認識清真文化。

是次展覽雲集全球領先健康及綠色環保產品品牌，以及匯聚天然健康食品及飲品、保健品、美容及健康護理、綠色家居及生活、草本養生等元素，還有不少講座及工作坊。

樂活族天堂 集合高質素綠色生活產品 

樂活族，是一群追求健康及可持續生活方式的人，以現時各地關注環保及可持續發展的趨勢，以及政府實施垃圾徵費，這種生活方式相信會在香港成為一股潮流。是次展覽雲集全球領先健康及綠色環保產品品牌，以及匯聚天然健康食品及飲品、保健品、美容及健康護理、綠色家居及生活、草本養生等元素，將會是全港最集中的優質天然健康產品博覽。各樂活族可到場看看和認識眾多高質素的綠色健康產品，總會有一款適合你。

清真館内將會設有各種清真食品的試食攤位展位、特色拜禮室和特製洗淨設施，以及特邀深入了解清真文化的講者作講解。

捉緊清真經濟商機 引領大眾認識清真文化

根據Thomson Reuters 2018/19年度發表的「全球伊斯蘭經濟報告」指出，2017年穆斯林在全球使用清真認證產品的總支出高達2.1兆美元。而穆斯林觸碰到身體的產品，大部分都要求有清真認證。是次展覽將會設有全球第一個清真認證（Halal Certification），也是香港最大規模的清真食品及產品館。清真館内將會設有各種清真食品的試食攤位展位、特色拜禮室和特製洗淨設施，以及特邀深入了解清真文化的講者作講解。穆斯林教徒及對清真文化有興趣的你，不妨到場欣賞及感受獨特文化氛圍！

展覽集團主席王學譜表示：「估計到2028年，2.3億穆斯林遊客支出將達到2,250億美元，對香港旅遊業而言，抓住穆斯林旅遊市場的巨大增長潛力至關重要。LOHAS Expo今年特設清真館，展商來自中國內地、英國、日本、泰國、韓國、馬來西亞等國家及地區等，是香港首次最有規模，最完善的大型清真展。我們將這次展覽打造成促進業界發展清真市埸，開拓穆斯林消費羣的最好平台。」

展方與本地農場合作，每日會送出當天直送的有機沙律菜及番茄，到時大家可品嘗本地最新鮮的農作物。

入場送有機沙律菜及番茄 可品嘗16個國家及地區咖啡產品

入場人士不要錯過，展方與本地農場合作，每日會送出當天直送的有機沙律菜及番茄，到時大家可品嘗本地最新鮮的農作物。還有與喵坊Mil Mil合作的回收活動，幫助老撾山區兒童。還有Ayurveda、矯正性運動等的健康體驗坊供大家體驗。除此之外，在品味咖啡市集更有來自16個國家及地區的咖啡產品可以品嘗。展覽内容十分豐富，入場人士絕不容錯過！

展覽詳情：
樂活博覽 x 優質天然健康Lohas產品博覽 2024
日期及時間：2024年1月26日至27日上午11時至晚上8時；1月28日上午11時至晚上7時
地點：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心 (展覽廳3 FG)
網址：https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/lohasexpo2024

(特約)

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