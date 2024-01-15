湯洛雯升呢馬太開心大派雙封利是　靚湯專心工作暫未計劃生B

▲ 「靚湯」湯洛雯已升呢成為馬太。

在去年年底升呢成為「馬太」的「靚湯」湯洛雯（Roxanne），今日（1月15日）現身出席商場活動，今次也是湯洛雯婚後首個出席的商場活動。

場內，有不少「LINE FRIENDS」公仔佈置，自認是LINE FRIENDS忠心粉絲的Roxanne一到現場立即與一眾LINE FRIENDS超人氣朋友開心打卡。她表示，最喜歡場內「LINE FRIENDS『心』鎖情人橋」，更笑言要換領「祝福心鎖」掛到情人橋上，將先生永遠「鎖」在心裡。

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▲ 馬太湯洛雯。

預備6位數字派利是



今年，靚湯更首次以「馬太」身份派利是，笑言：「以前都會派吓開工利是，但今年就要派雙封，感覺又唔同啲嘅。」她透露，預備6位數字派利是，所以會更努力賺錢。

靚湯亦指，十分期待婚後首個農曆新年，說：「因為係結婚後嘅第一個農曆新年，我已買咗唔同嘅新年裝飾佈置屋企，當然唔少得利是封，想『逗』利是就要記得嚟搵我同先生拜年啦！」

▲ 馬太湯洛雯。

未有生B計劃



談到新婚生活時，Roxanne表示好開心好享受，又說：「先生對我同屋企人都好好，愛屋及烏。」

當被問到生B計劃，Roxanne稱暫時未有打算，想先好好享受二人世界到不同地方旅行，甜笑說：「大家工作都好忙，一切隨緣！」

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