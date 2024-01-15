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ADHD︱16歲患者因偷竊被捕治療後病情受控升讀大學　醫生：及早治理活出豐盛人生

育兒資訊 16:59 2024/01/15

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只要及時治療，ADHD的患者一樣活出精彩人生。《愛·回家之開心速遞》

不少專注力不足／過度活躍症（ADHD）的患者，都是在青少年階段才察覺的。曾有一位16歲的ADHD患者，他日常難以集中，亦較難控制衝動行為，做事不想後果，最後因偷竊被警察拘捕。及後他求醫，並接受藥物治療和行為治療。治療後，他的自控能力、人際關係和學業成績各方面都好轉了。現在，他更入讀了大學修讀科學！

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ADHD的症狀及主要成因

ADHD屬於發展性障礙，患者會出現專注力不足、過動及衝動的症狀。研究指出，如父母其中一方是ADHD患者，其子女患ADHD的風險較普通人增5至10倍。另外，母親懷孕時吸煙或酗酒、腦部發育不全、腦部曾受創傷等，都是ADHD的風險因素。

ADHD患者通常出現4種症狀

幼童患者常常跑來跑去，不能專心聽別人說話，家長或會認為他們只是活潑好動而已，未必察覺到這些屬ADHD的症狀。

到了青少年階段，雖然多動的症狀，會逐漸減少，但因為面對的環境越來越複雜，而症狀逐漸浮現。他們常因不專心、衝動，執行能力弱，而影響到生活各個層面。令他們在容易在學業及社交上受挫，甚至出現抑鬱。

第一，由於患者很難集中，他們經常上課時聽不到或聽不明老師的說話，而跟不上課程進度，有機會要重讀、轉校或輟學，嚴重打擊自信心。

第二，患者性格衝動，往往因不顧後果，而做出一些危險或傷害自己的行為。例如酗酒、吸煙、開快車、甚至接觸毒品。

第三，他們的情緒管理較弱，容易衝動及發脾氣，影響到社交以及家人的關係。尤其當患者的成績不好，家人或會囉嗦他們，叫他們多溫習，患者或因感到煩厭而反擊，令彼此關係惡化。

第四，剛升讀大學的患者，無論在社交和學業上，他們都面對着新環境。不但功課比中學艱深，也講求自律性。而他們的時間管理技巧和執行能力，跟本不足以應付大學的需求。患者往往因聽不到功課詳情，錯過功課的交期，在學業上感到挫敗和困擾。

如青少年患者沒有得到適切的治療，症狀有機會一直持續至成人階段。外國有不少研究指出，ADHD的患者，他們的濫藥、酗酒、離婚率和犯罪率等，都較一般人高。

精神科專科醫生何雅莉。

治療ADHD

雖然青少年患者錯過了兒童的黃金治療期，但仍然可透過行為治療和藥物治療來改善病情。

行為治療

行為治療有助提升患者的執行能力，訓練他們的條理，幫助他們控制自己。精神科醫生及心理學家會因應患者的問題，提供具體方法逐點解決。由最基本設計每天日程、執拾個人物品，以至社交、解難解壓技巧，改善患者衝動和愛拖延等問題。

藥物治療

藥物治療分為中樞神經刺激劑及非中樞神經刺激劑，前者為一線治療。服藥後，約有7成患者的症狀得以改善，他們感覺到專注力提升了，亦減少了多動及衝動的症狀，執行力和時間管理也有進步。例如本身患者經常無法專心上課，服藥後，上課時能明白老師教授的內容，也能專注下來溫習，準時在限期前交功課，整體上令他們的自信心也提升了。此外，部分患者經過藥物治療，生活各方面都比以往得心應手，抑鬱和焦慮的問題也相應得到改善。

雖然未及在兒童階段及早治療ADHD，但只要在青少年時期察覺到問題，及早治理，患者同樣活出更豐盛的人生。

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撰文 : 何雅莉 精神科專科醫生

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