大台獎老丨吳嘉儀與丈夫和好如初 阿七回味婚紗照震撼網民眼球【多圖】
娛樂 18:01 2024/01/15
《開心無敵獎門人》中擔當「獎老」的吳嘉儀（阿七）在2023年8月與圈外人「豬仔」Leo結婚，阿七在結婚前不時放閃，讚丈夫是「柴可夫」，又明言老公心急「造人」，總之十分恩愛。
不過上月阿七在社交網發文疑兩度公審丈夫，自爆衣衫被掟出大門、因密碼鎖被改而有家歸不得。後來，阿七「報平安」指自己能平安自由出入，會在工餘時間與朋友傾訴。
在2024年，阿七與老公齊齊遊廟街之外，更趁結婚半周年回味婚照，似乎夫妻關係愈來愈甜蜜！
大台獎老丨吳嘉儀晒與老公甜蜜合照證情未變 兩公婆和好如初珍惜眼前人
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人妻吳嘉儀：少咗個瘦body
阿七在社交網分享火辣婚紗照，大騷驕人上圍，相當養眼。結婚半年的阿七分享感受：
6 months ago 📸❤️
多了責任🏠、多了一個身份、多了理解。
聽日補返去玩 😉👯♀️
搵返好多相收返都未認真睇過😛
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#anniversary
#多咗好多嘢但少咗個瘦body
#thankyou
#誰家灶頭無煙火
#吳嘉儀 #阿七
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盼生一對小豬仔
阿七與豬仔選擇於2023年7月22日過大禮，取意頭希望之後「2+2」可以生一對小豬仔。
現時二人和好如初，似乎生一對小豬仔很快就會成真！
在去年11月，傳出阿七懷孕、推Job，阿七後來就急急在社交網作否認。
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撰文 : TOPick柴犬出動