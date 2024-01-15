大台獎老丨吳嘉儀與丈夫和好如初　阿七回味婚紗照震撼網民眼球【多圖】

▲ 吳嘉儀與丈夫和好如初。

《開心無敵獎門人》中擔當「獎老」的吳嘉儀（阿七）在2023年8月與圈外人「豬仔」Leo結婚，阿七在結婚前不時放閃，讚丈夫是「柴可夫」，又明言老公心急「造人」，總之十分恩愛。

不過上月阿七在社交網發文疑兩度公審丈夫，自爆衣衫被掟出大門、因密碼鎖被改而有家歸不得。後來，阿七「報平安」指自己能平安自由出入，會在工餘時間與朋友傾訴。

在2024年，阿七與老公齊齊遊廟街之外，更趁結婚半周年回味婚照，似乎夫妻關係愈來愈甜蜜！

大台獎老丨吳嘉儀晒與老公甜蜜合照證情未變 兩公婆和好如初珍惜眼前人

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人妻吳嘉儀：少咗個瘦body

阿七在社交網分享火辣婚紗照，大騷驕人上圍，相當養眼。結婚半年的阿七分享感受：

6 months ago 📸❤️

多了責任🏠、多了一個身份、多了理解。

聽日補返去玩 😉👯‍♀️

搵返好多相收返都未認真睇過😛

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#anniversary

#多咗好多嘢但少咗個瘦body

#thankyou

#誰家灶頭無煙火

#吳嘉儀 #阿七

最新影片推介：趙希洛專訪

盼生一對小豬仔

阿七與豬仔選擇於2023年7月22日過大禮，取意頭希望之後「2+2」可以生一對小豬仔。

現時二人和好如初，似乎生一對小豬仔很快就會成真！

在去年11月，傳出阿七懷孕、推Job，阿七後來就急急在社交網作否認。

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