香港電影評論學會丨《但願人長久》吳慷仁奪影帝　《白日之下》余香凝力壓梁雍婷鍾雪瑩封后

▲ 《命案》獲香港電影評論學會選為第三十屆「香港電影評論學會大獎」最佳電影。

香港電影評論學會在今日（1月15日）公布第三十屆「香港電影評論學會大獎」的5個獎項及8部推薦電影，當中《命案》獲選為最佳電影，《但願人長久》吳慷仁成最佳男演員，《白日之下》余香凝當選最佳女演員。

據大會表示，於1月14日經歷10小時激烈討論及3輪投票得出結果，得獎名單如下：

最佳電影：《命案》

最佳導演：李子俊（《第八個嫌疑人》）

最佳編劇：祝紫嫣（《但願人長久》）

最佳男演員：吳慷仁（《但願人長久》）

最佳女演員：余香凝（《白日之下》）

推薦電影：

《第八個嫌疑人》

《年少日記》

《尚未完場》

《但願人長久》

《白日之下》

《詩》

《金手指》

《填詞L》

▲ 《但願人長久》吳慷仁。

《命案》先拔頭籌

評論學會表示，只要在2023年曾在香港戲院作首輪公開售票放映，並於一星期內上映不少於5場，而符合候選標準的香港電影共50部。最後環繞討論的佳作，主要不離10至12部。

銀河映像的《命案》先拔頭籌，力壓《年少日記》及《第八個嫌疑人》等影片，奪得「最佳電影」大獎。

李子俊則憑着第二部執導長片《第八個嫌疑人》，首次奪得「最佳導演」獎。

▲ 《第八個嫌疑人》

余香凝撃敗梁雍婷鍾雪瑩

「最佳編劇」討論熾熱，《年少日記》、《命案》和《但願人長久》爭持不下，經過再三討論及投票，最終由祝紫嫣憑自編自導兼自演的首部劇情長片《但願人長久》，以些微票數險勝資深編劇游乃海，奪得此獎項。

「最佳女演員」同樣競爭熱烈，尤其是《白日之下》的余香凝、梁雍婷和《填詞L》的鍾雪瑩，票數相當接近。經過4次投票表決，每次淘汰得票最低者，最後由余香凝勝出，登上香港電影評論學會大獎的影后寶座。

▲ 《白日之下》余香凝。

影帝爭持最激烈

至於「最佳男演員」的爭持最為激烈。《年少日記》的黃梓樂、《但願人長久》的吳慷仁、《第八個嫌疑人》的大鵬、《金手指》的梁朝偉、《命案》的楊樂文和林家棟，各有支持者。

經過5次投票表決，每次淘汰得票最低者，最終由吳慷仁脫穎而出，奪得香港電影評論學會大獎影帝殊榮。

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