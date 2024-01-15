  • 21°C
香港時間 : 2024115日 (週一) 18:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港電影評論學會丨《但願人長久》吳慷仁奪影帝　《白日之下》余香凝力壓梁雍婷鍾雪瑩封后

娛樂 17:23 2024/01/15

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR

《命案》獲香港電影評論學會選為第三十屆「香港電影評論學會大獎」最佳電影。

香港電影評論學會在今日（1月15日）公布第三十屆「香港電影評論學會大獎」的5個獎項及8部推薦電影，當中《命案》獲選為最佳電影，《但願人長久》吳慷仁成最佳男演員，《白日之下》余香凝當選最佳女演員。

據大會表示，於1月14日經歷10小時激烈討論及3輪投票得出結果，得獎名單如下：

最佳電影：《命案》
最佳導演：李子俊（《第八個嫌疑人》）
最佳編劇：祝紫嫣（《但願人長久》）
最佳男演員：吳慷仁（《但願人長久》） 
最佳女演員：余香凝（《白日之下》）
推薦電影：
《第八個嫌疑人》
《年少日記》
《尚未完場》
《但願人長久》
《白日之下》
《詩》
《金手指》
《填詞L》

《但願人長久》吳慷仁。

《命案》先拔頭籌

評論學會表示，只要在2023年曾在香港戲院作首輪公開售票放映，並於一星期內上映不少於5場，而符合候選標準的香港電影共50部。最後環繞討論的佳作，主要不離10至12部。

銀河映像的《命案》先拔頭籌，力壓《年少日記》及《第八個嫌疑人》等影片，奪得「最佳電影」大獎。

李子俊則憑着第二部執導長片《第八個嫌疑人》，首次奪得「最佳導演」獎。

《第八個嫌疑人》

余香凝撃敗梁雍婷鍾雪瑩

「最佳編劇」討論熾熱，《年少日記》、《命案》和《但願人長久》爭持不下，經過再三討論及投票，最終由祝紫嫣憑自編自導兼自演的首部劇情長片《但願人長久》，以些微票數險勝資深編劇游乃海，奪得此獎項。

「最佳女演員」同樣競爭熱烈，尤其是《白日之下》的余香凝、梁雍婷和《填詞L》的鍾雪瑩，票數相當接近。經過4次投票表決，每次淘汰得票最低者，最後由余香凝勝出，登上香港電影評論學會大獎的影后寶座。

《白日之下》余香凝。

影帝爭持最激烈

至於「最佳男演員」的爭持最為激烈。《年少日記》的黃梓樂、《但願人長久》的吳慷仁、《第八個嫌疑人》的大鵬、《金手指》的梁朝偉、《命案》的楊樂文和林家棟，各有支持者。

經過5次投票表決，每次淘汰得票最低者，最終由吳慷仁脫穎而出，奪得香港電影評論學會大獎影帝殊榮。

最新影片推介：趙希洛專訪

TOPick柴犬追星
離巢TVB丨趙希洛跳出舒適圈尋演戲初心　Candice罕談圈外伴侶Go先生

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】
18:49 2023/11/03
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】
金手指｜由《鹿鼎記》至《無間道》40年改變　劉德華梁朝偉自爆投資唔叻
19:47 2023/12/27
金手指｜由《鹿鼎記》至《無間道》40年改變　劉德華梁朝偉自爆投資唔叻
【第八個嫌疑人】林家棟力撐李子俊　導演被奇案吸引親行犯人逃走路線
18:17 2023/10/09
【第八個嫌疑人】林家棟力撐李子俊　導演被奇案吸引親行犯人逃走路線
年少日記｜鄭中基追打黃梓樂心痛狂道歉　睇好10歲Sean奪金馬男配角
16:15 2023/11/03
年少日記｜鄭中基追打黃梓樂心痛狂道歉　睇好10歲Sean奪金馬男配角
白日之下丨林保怡寧演「魔鬼」唔再做好人　憎恨院長角色拒照鏡
18:01 2023/11/07
白日之下丨林保怡寧演「魔鬼」唔再做好人　憎恨院長角色拒照鏡

你可能感興趣

白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】
18:49 2023/11/03
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕【有片】
金手指｜由《鹿鼎記》至《無間道》40年改變　劉德華梁朝偉自爆投資唔叻
19:47 2023/12/27
金手指｜由《鹿鼎記》至《無間道》40年改變　劉德華梁朝偉自爆投資唔叻
【第八個嫌疑人】林家棟力撐李子俊　導演被奇案吸引親行犯人逃走路線
18:17 2023/10/09
【第八個嫌疑人】林家棟力撐李子俊　導演被奇案吸引親行犯人逃走路線
吳慷仁 余香凝 編劇 導演 頒獎禮 電影

最高瀏覽

爺孫戀丨李龍基未婚妻Chris被大漢襲擊　女友Chris強調沒騙財未有悔婚
爺孫戀丨李龍基未婚妻Chris被大漢襲擊　女友Chris強調沒騙財未有悔婚