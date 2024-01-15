【渣馬2024】渣馬周日開跑多區將封路　恢復跑手即日寄存行李

▲ 左起：香港警務處新界南總區交通部執行及管制組總督察劉俊豪、香港警務處西九龍總區交通部執行及管制組署理總督察劉浩邦、香港警務處港島總區交通部執行及管制組署理總督察鄭耀嵐、運輸署高級運輸主任黃安裕、渣打馬拉松2024 籌委會主席高威林、中國香港田徑總會行政總監伍于豪。(朱永倫攝)

渣打香港馬拉松2024周日（21日）舉行，參賽人數回復至疫情前的7.4萬人。屆時港九新界均會實施特別交通安排，運輸署料約255條巴士路綫及41條專綫小巴路綫調整服務或改道，8條地鐵路綫會提早開出。

今屆渣馬賽事，42公里全馬和21公里半馬均以尖沙咀彌敦道為起點，10公里在港島東區走廊近北角城市花園起步，領袖盃、10公里輪椅賽和輪椅賽體驗組，就在灣仔運動場起步，所有賽事終點設於維多利亞公園。

因應賽事，警方將在周六（20日）晚上11時30分起，逐步封閉新界南路段，包括屯門公路（九龍方向）支路往汀九橋、青馬大橋（九龍方向）往長青隧道（出口4A）等，至下午約1時15分起逐步解封。

西九龍區則分7個階段進行封路。首階段封路將於周日0時45分，封閉西九龍快速公路及西區海底隧道的南行綫，之後陸續封閉介乎柯士甸道與梳士巴利道之間的彌敦道、連翔道南行綫等道路，至早上9時起陸續解封，但由於半馬和全馬選手將於稍後折返西九龍公路，警方最快在下午約1時15分，才可重開西九龍快速公路。

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港島多區亦將於0時45分起實施封路，至下午1時後逐步解封。

運輸署預料，約255條巴士路綫及41條專綫小巴路綫將縮短、停止服務或改道；8條地鐵路綫會提早開出，其中屯馬綫和東鐵綫頭班車將在凌晨3時25分開出；亦有28條特別巴士路綫方便參賽者前往起點。

田總行政總監伍于豪指，今屆賽事回復疫前規模，有約1成跑手來自海外，包括來自19個國際及亞洲地區的50名頂尖跑手；第19屆亞洲馬拉松錦標賽也會同場舉行，有逾30名來自16個國家或地區的跑手參加。

對於早前有海外跑手反映未能下載大會指定流動應用程式，以致難預約領取跑手包，伍于豪說，大會一直跟進，上周五（12日）已向他們提供另一平台預約，截至今早已有約5.5至5.6萬名跑手成功預約。

他又指，今屆賽事恢復容許跑手在賽事日早上寄存行李，大會提供行李袋改為透明設計，以方便安檢，之後會捆綁標籤索帶，強調有足夠人手處理，亦設有應急方案，確保賽事能準時開始。全馬和半馬的寄存行李站位於香港文化中心近鐘樓位置，10公里賽事則在維園草坪。

他亦說，大會有多年舉辦馬拉松的經驗，將參考過往情況，提供足夠流動洗手間，因此將與人流管制單位，商討在起點設流動洗手間的數目和擺位，避免有太多人同時輪候。

至於網絡紅人「劉馬車」去年在未有報名情況下，成功闖入渣馬賽道並領取獎牌。伍于豪稱，已與保安單位商討改善方法，不希望發生不愉快事件或影響跑手。

另外，天文台預測賽事日溫度介乎15至20度，濕度55至80%，較近幾日清涼。伍于豪提醒跑手持續留意最新天氣情況，穿着合適衣物，並因應個人狀況量力而為，但不希望有人透過服裝宣示口號或政治理念，強調不可違法，「希望大家尊重這是一項體育賽事、開心活動。」

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記者：梁薾心