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【打擊毒品】海關破獲有紀錄以來最大型海路走私液態可卡因案　市值約4.9億元

社會 17:07 2024/01/15

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海關破獲有紀錄以來最大型海路走私液態可卡因案，市值約4.9億元。（黃傑偉攝）

香港海關於2023年12月19日聖誕前，破獲一宗有紀錄以來最大型海路走私液態可卡因案件，撿獲444公斤液態可卡因，估計市值4.9億元，並拘捕2名分別38及50歲非華裔男子。

海關港口管制課監督呂智德指，海關收到消息，於聖誕前有販毒集團會以海路偷運一批毒品入境。經深入調查後，海關鎖定一個由巴西海路入境貨櫃，並於12月19日在葵涌驗貨場進行檢查，海關在該20呎貨櫃內發現706箱報稱紅餐酒、白餐酒及果汁貨物，其中一批報稱白餐酒貨物紙箱發現有重新包裝跡象，而包裝膠袋缺乏批號及生產日期，海關人員逐一對餐酒進行快速測試，最後37箱餐酒證實對可卡因呈陽性反應。海關共檢獲液態可卡因444公斤，市值4.9億元。案件隨即交海關毒品調查科跟進。

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海關毒品調查第一組指揮官曾建邦指，關員將貨品重新還原包裝運回貨櫃碼頭，作全天候24小時監控，並留意販毒集團下一步行動。海關指，販毒集團每一細節以斬件式分工，有不同集團成員參與，加大執法人員偵查難度，對交收貨物亦十分謹慎。販毒集團相約物流公司在元朗進行交收，最終沒有現身，在一段時間後，販毒集團突然主動到物流公司貨櫃場提貨，並將貨物運往青衣一空地存放。關員鎖定目標後，於1月13日在元朗拘捕一名安排海路運貨男子，並於翌日（14日）在葵涌拘捕一名提貨及存放貨物男子，被捕2人分別38及50歲。海關仍追查其他在逃人士，不排除稍後會有更多人被捕。

海關毒品調查科高級監督黃浩然表示，海關在2023年全年共檢獲近9.5噸多類型毒品，較2022年的6.9噸高出30%。而於2023年，海路共檢獲毒品3.7噸，較2022年的3噸高出25%。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁。市民如發現販毒活動，可致電海關熱線2545 6182舉報。

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記者：黃傑偉

 

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