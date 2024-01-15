消委會｜去年74宗醫療儀器投訴　致癌呼吸機零件近2年未回收　女子投訴後揭買到水貨

社會上有不少人都需要依賴不同的醫療儀器，以幫助監察健康狀況、便利生活，例如糖尿病患者較多使用血糖計、聽障人士要使用助聽器、睡眠窒息症患者會使用呼吸機等。消費者委員會（消委會）今日（15日）表示接獲不少有關醫療儀器的求助個案，當中涉及過期產品、保養服務及有關健康風險儀器組件的更換安排等不同範疇，金額由數十至數萬元不等。

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消委會發表報告，公開2023年有關市面上不同商品類型或服務的投訴數字，當中有關「醫療儀器」的投訴數字錄得74宗，相較於2021年的327宗及2022年的117宗，有明顯下降趨勢。消委會同時分享3宗有關醫療儀器問題的求助個案：

個案一：商戶出售舊版及過期血糖機

投訴人蕭先生到某藥房購買一盒血糖試紙，回家後卻發現試紙不適用於所持有的血糖機，只適用於舊型號血糖機。隔天，蕭先生返回藥房並要求更換，卻遭職員拒絕，更提議他購買一部舊型號血糖機以配合試紙使用。最終經職員一番游說後，蕭先生購買了舊型號血糖機。

然而，蕭先生回家後又發現舊版血糖機的包裝盒上顯示儀器已過期逾三年，附帶的採血針亦已過期逾年半。他即日回到該藥房反映，惟職員態度惡劣並堅稱產品質量沒有問題，拒絕妥協。其後投訴人選擇向消委會尋求協助。

經消委會調停後，商戶願意退回舊型號血糖機的費用，或補差額更換血糖試紙，蕭先生同意接受退款安排。

個案二：助聽器解體揭售後條款保障不足

投訴人陳婆婆在某公司購買一對約$28,000的助聽器，附帶享有一年保用。該助聽器由耳模和耳機組合而成，職員亦於購買當日為陳婆婆調校好助聽器的接駁位置。不料數月後，左邊助聽器的耳模及耳機突然解體，陳婆婆自行扣回並繼續使用，惟耳機仍持續脫落，最終遺失。其後陳婆婆的家人發現，左邊耳機的連接線明顯較右邊短，認為是導致耳機鬆脫的原因。然而，其家人發現保用範圍原來並不包括耳機外殼及配件更換（如耳模等），遂向該公司投訴保障範圍不足，並認為仍在保用期內，要求免費重造耳機。

該公司則指，接駁位置鬆脫應盡快聯絡職員作檢查及調校，若重造耳機需收取$10,000。陳婆婆的家人認為產品質素本身已存在問題，而且保用條款亦未能足夠保障消費者，因此向消委會投訴。

該公司回覆指，助聽器連接線的長度會因應顧客耳型而有所不同，如遇上鬆脫等問題應盡快與商戶聯絡，否則遺失後便難以免費補發耳機。消委會介入後，該公司同意為陳婆婆安排新耳機及重造耳模，惟需收取$1,860行政費，但其家人並不接受此安排，認為助聽器於保用期內出現問題，不應由客人再次支付費用。故消委會建議陳婆婆可考慮諮詢獨立法律意見，再決定是否向商戶採取法律行動。

個案三：呼吸機零件存安全風險

投訴人王女士已使用呼吸機多年，於2021年11月接獲呼吸機公司通知，指其使用的呼吸機隔音泡棉或會降解成微粒，或有致癌風險，遂通知消費者並安排回收。王女士及後按該公司要求，致電代理商登記回收事宜。然而投訴人於半年內兩次致電代理商了解情況，惟均未能取得任何新進展。直至2023年1月，投訴人仍未收到任何消息，深感無助下向消委會尋求協助。

消委會多次敦促該公司須主動通知受影響顧客有關回收安排。其後，消委會獲悉投訴人的呼吸機並非經由香港總代理供應，而是由分銷商引入的平行進口產品（俗稱「水貨」），因而需時作特別安排。最終事隔近兩年後，投訴人於2023年9月才能成功更換有問題的零件。

購買醫療儀器6大重點

消委會建議市民，在購買醫療儀器前後，應留意6大重點：

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