萬千星輝頒獎典禮2023丨林子善叩謝雙親盼大家緊記孝順　靠民選奪獎：證明公司開始重視投票

▲ 林子善感恩靠民選奪獎！

入行24年的林子善一直密密耕耘，昨晚（1月14日）於《萬千星輝頒獎典禮2023》奪下「最佳男配角」獎，子善於台上領獎時情緒激動，更跪地叩謝雙親，落台之後更跟好友陳山聰相擁，畫面動容。

萬千星輝頒獎典禮2023丨林子善奪最佳男配角 爆喊感謝曾志偉周星馳黃子華

▲ 林子善於《萬千星輝頒獎典禮2023》奪下「最佳男配角」獎。（陳慧安攝）

萬千星輝2023丨林子善：希望大家孝順父母

昨晚林子善於後台接受TOPick訪問，說到五體投地跪地感謝雙親，子善解釋首年提名飛躍進步男藝人兼最佳男配角獎時，已經立下這個心願。

子善說：「當年自己好有信心，覺得點樣都中一個，打算上台多謝父母。」

說到這裡，子善又再度哽咽說：「為何會五體投地呢？因為我做了父親後曾想過，如果某日有機會的話，我會向全世界去感謝父母，無我父母就沒有這個機會上到台，所有東西，我的骨和我的肉也是父母給予的，所以要感謝他們，想將這個感恩的訊息帶給大家，叫大家要孝順父母。」

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萬千星輝2023丨事前沒信心奪獎

子善說，妻女在電視機旁見證得獎一刻，他笑說：「他們已經在打邊爐，因為我沒有入場門票給他們，所以就決定去食壽司或者打邊爐，我說等我返來啦。」

事前子善被太太問及是否沒信心得獎，他說：「我說阿聰上年拿視帝個樣緊張到呢，你就知道事前沒人知架，今年都覺得有點機會，但我自己一票就投給馬貫東，我老婆就話你這麼沒信心呢？我就說要看運氣，其實我真的沒大信心，現在拿到上手就有點信心了。」

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萬千星輝頒獎典禮2023丨歷低潮期轉戰電視圈成功入屋 林子善「超級喊包」成男配大熱

萬千星輝2023丨證明TVB重視民意

並非親生仔的林子善直言得獎機會不大，他解釋說：「因為作為一個老闆，我不介意一定給予自己的員工，反過來我都會，不過近年慢慢好多網民、朋友或者幕後的人都可以發聲，其實TVB開始明白原來觀眾都會玩呢樣嘢，公司就會開始睇投票。」

子善此話即說TVB開始重視民意，說：「我記得上屆江美儀以《下流上車族》拎視后，見證到大眾的選票是好重要，並非因為我拎了獎才這樣說。」

▲ 《隱形戰隊》中，林子善變大喊包。

他續指：「其實是有過往戰績，好多謝投票給我的人和朋友，亦證明了林子善這個人都可以拎男配角的話，都是因為民選的原因。(覺得現在頒獎禮相對公開？)，暫時覺得今年的得獎結果很正路，很開心見到阿東拿到飛躍獎。」

記者笑問跟馬買東同樣有獎是否皆大歡喜？他說：「阿東開心過我呀，因為他可以再角逐男配角，我就拿不到飛躍架啦。」

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記者：艾維

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