【澳門賽馬】澳門賽馬4月起停辦擁44年歷史　馬會：因經營困難解除合同

▲ 澳門政府宣布與澳門賽馬會提前解除經營合約。(資料圖片)

澳門政府宣布，因經營困難及「賽馬活動無法迎合現時社會的發展需求」，將於今年4月1日起解除澳門賽馬公司經營賽馬的專營批給合同，並自該日起終止擁有44年歷史的賽馬活動。

澳門政府指，近年賽馬活動對本地居民及遊客的吸引力日漸減少，經過深入研究決定接納澳門賽馬公司的申請，經雙方協議於2024年4月1日解除經營賽馬專營合同。澳門馬會承諾馬匹會在明年3月1日前運往外地，並安排近600名員工的解僱賠償，而土地會無償歸還澳門政府。

澳門馬會主席為已故「賭王」何鴻燊的「四太」梁安琪，馬會在2018年獲澳門政府續期專營合同至2042年8月31日，條件是去年底前需再注資15億澳門元。

香港賽馬會對於澳門賽馬會及其賽馬業務將於今年4月1日結束深感可惜，指一直與澳門馬會緊密合作以推廣賽馬運動，而澳門馬會也是香港馬會的眾多匯合彩池合作夥伴之一。作為亞洲賽馬聯盟（聯盟）的其中一個成員地區，香港馬會將協助聯盟的執行委員會成員審視聯盟可向澳門賽馬會提供的意見及幫助。



香港馬會又提到，目前亞洲以至全球賽馬業均面對著多方面的嚴峻挑戰，包括全球經濟衰退、非法外圍莊家構成的重大威脅，以及其他社交娛樂活動帶來的激烈競爭。儘管香港馬會也面對著重大的外在挑戰，但較大部分馬壇同業更具優勢，在香港特區政府及其他主要持份者大力支持下，將繼續透過綜合營運模式，致力為建設更美好社會作出貢獻。

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