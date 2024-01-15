明星穿搭｜佘詩曼奪「最佳衣着」獲讚氣質超凡　黑色Tube Dress配高級珠寶散發貴氣

▲ 阿佘好靚呀！

《萬千星輝頒獎典禮2023》圓滿結束，佘詩曼眾望所歸憑《新聞女王》Man姐一角奪得三料視后，風頭一時無兩！其實在奪得三個大獎前，阿佘已先拔頭籌奪得「最佳衣着女藝人」獎項，她以一身高貴Tube Dress登場，網民形容她氣質超凡，奪最佳衣著是實至名歸！

阿佘高貴Tube Dress霸氣登場

阿佘身穿的黑色露肩晚裝裙來自澳洲設計師品牌Maticevski，修腰設計突出阿佘的小蠻腰，而胸口位置綴以手工珠飾，為簡約的晚禮服增添華麗味道；最令人過目不忘的是，晚裝露出阿佘白滑香肩，網民紛紛留言讚嘆48歲的她保養得太好，白晢的皮膚閃閃發亮，加上她將頭髮梳起，乾淨俐落，帶點「Man姐」的幹練感，同時又不失優雅。

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由於晚裝線條簡單，阿佘配襯了Harry Winston高級珠寶，包括耳環、項鍊和手鍊，被譽為「鑽石之王」的Harry Winston先生曾擁有多顆傳奇美鑽和寶石，所以深得皇室名人的信任，委託他訂製高級珠寶，阿佘亦穿戴出皇者風範，其實她還有一個小巧思，就是流蘇髮簪與身上的白鑽珠寶互相輝映，散發簡約高貴味道。

網民對阿佘穿搭有讚無彈

最令網民驚喜的是，阿佘身上的Tube Dress折扣後只售$18,890，原價則是$31,490，對於出席這種大場合來說，晚裝裙絕對不算貴重，但網民都表示阿佘穿出了令人「買不起的昂貴感」，還一面倒留言讚賞：「完全係人著衫，唔係衫著人！」、「佢著得真係好靚，大方高貴。」、「唔洗著太貴都俾人感覺高貴。」、「有實力嘅人唔需要賣弄性感，佢今晚著得好大方得體，我覺得佢平時著衫都好好睇。」

另一批網民亦對阿佘身型和皮膚有讚無彈：「身型又keep得好，肥瘦適中，睇得人好舒服。」、「阿佘呢個年紀條頸膊頭保養得宜。」從網民排山倒海的正評中，阿佘受歡迎程度可見一斑！

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責任編輯：Kiwi Lee