新年系列｜Levis龍年獨家設計皮牌賀新春　楊樂文陳凱詠型格演繹

為迎接農曆新年的來臨,Levis展開「Through the Line」新年品牌活動,以旗下的Selvedge 及Made In Japan 日本製兩大高端牛仔系列為主題,倡導「Through the Line」的冒險精神,以赤耳布邊所形成的線條為類比,寓意新一年不斷突破又重塑經典!



以Selvedge 及Made In Japan作主題

Levis「Through the Line」新年品牌活動以Selvedge 及Made In Japan 日本製系列為主題。標誌性的赤耳布邊和日本殿堂級牛仔工藝,都是牛仔界最佳品質的象徵,為追求品質的時尚達人塑造精緻的造型。

Selvedge牛仔布為當今最優質的牛仔布料之一,Selvedge源自「self-edge」牛仔布料一詞,通常使用全球罕見、源自日本的傳統窄幅梭織機製造,這種技術製造的牛仔布料比較精細緊密,具有高度耐用性,其布料邊緣自然清晰不散開,如經典的「赤耳布邊」所現出的紅線,便是其標誌性的識別特徵,而且布料在穿著一段時間後會自然展現出更為獨特的紋理和風格。



楊樂文,陳凱詠型格演繹

除了經典布邊設計象徵高端品質,Levis Made In Japan 日本製系列在製作過程中也非常注重細節和工藝,系列在本季增添全新設計,例如日文字藍染旗幟、全新系列獨家皮牌等,展現了Levis對於品質和設計細節上的堅持。

Levis 2024年新年高端支線,分別有三種不同的赤耳布邊——經典紅色赤耳布邊、Made In Japan 系列的白色布邊和象徵新年新意象的金色布邊,全都為高級簡約的造型增添精緻感。至於本季的農曆新年系列,均飾有龍年獨家設計皮牌,並以低調地加入紅色、金色等新年色彩。

今次Levis特別邀請楊樂文(Lokman@MIRROR)及JACE 陳凱詠演繹「Through the Line」新年品牌活動,以全身牛仔穿搭及Selvedge牛仔褲,展現Denim on Denim 造型,證明全身牛仔穿搭一直保持著其經典的風格和永恆的魅力。

Lokman 2024望突破自己

藝人楊樂文(Lokman),不但是歌手、演員更是舞者,出演電影《狂舞派》使他在演藝圈漸露頭角,熱衷於舞台表演、歌曲創作、戲劇演出的他後來參加《全民造星》並成為MIRROR隊長,在娛樂圈中受到高度關注。

回望2023年,Lokman 由衷地感謝每一個給予他機會的人,2024年對他來說將會是充滿活力與突破的一年,打頭陣的正是他首度推出個人Solo單曲《如果電話亭》,鼓勵大家想做就行動。緊接其後,他將聯同MIRROR成員展開海外巡迴演唱會,並參演電視劇和電影的拍攝,期望在多方面都能突破自己。

穿上 Levis Selvedge 及Levis Made In Japan 這兩大高端牛仔支線,感受到它們不僅僅是一種服飾,它更是承載了歷史和工藝的精華,利用優質的布料和精湛的縫製技巧,創造出了堅固耐用的品質, Levis不僅是牛仔時尚的代表,更是一種對於堅韌和品質的象徵,這也是它與新年主題相契合的地方。我覺得Levis Selvedge 就像我跳舞,歷練越多越想追求舞步的細節、層次與味道。

陳凱詠望有更大進步

在2023年以獨立姿態強勢回歸樂壇的JACE 陳凱詠,正正就是那個成功突破以往的框架,以開放心態接納全新創作方式的音樂創作者和舞者。2023年對 JACE 來說是一個充滿成就感和學習的一年,整個EP《HATCHING》的創作和製作都經歷不少的崎嶇,打破了很多的舒適區,但成功挑戰到是一個很有趣的歷程。展望2024年,她希望自己擔任不同崗位的身分上有更大的進步和突破。



談到今次與Lokman 首次合作參與Levis 2024年新春系列拍攝,JACE 特別享受與Lokman一起跳舞的時刻,尤其欣賞Lokman跳舞時的那種瀟灑和自在。今次亦很享受以Selvedge 及Made In Japan 嘗試了多個 Denim on Denim 穿搭造型,尤其覺得Selvedge 那條紅線很獨特,而日本製系列用精緻工藝製成,更有種優雅的氣質!

充滿潮流觸角的 JACE,更發揮奇想表示如果要訂製專屬自己的Levis Selvedge 牛仔褸,她想加上很多不同顏色、反光度的閃片閃石,穿上亮麗光彩的牛仔褸象徵新一年願望能自信地由裡到外地發光發亮!

記者:傅承嘉