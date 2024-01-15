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【浸大社科文院合併】浸大教務議會今通過合併方案　關注組默站反對

社會 17:25 2024/01/15

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「浸大文院社科院合併關注組」成員今午在校外舉牌默站。

浸大擬將文學院及社會科學院合併，教務議會今午（15日）開會審議方案。「浸大文院社科院合併關注組」成員於會議開始前，在校外舉牌請願，成員批評校方諮詢不足、無視持份者意見，呼籲教務議會否決方案，並希望投票以不記名方式進行。會後有與會者透露，有關合併方案已獲通過。本報已向浸大查詢，正等候回覆。

關注組成員在逸夫行政樓校門外舉起「拒絕被騎劫」、「反對兩院合併」及「人無信而不立」的紙牌默站。戴嘉平表示，校方不容許以和平、理性方式在校內範圍表達意見，故選擇在校外進行活動，惟未有召集學生參與。他亦強調，關注組「不是為反對而反對」，一直保持開放態度，只是希望校方解釋推行計劃原因及詳情，若校方願意與師生溝通，相信大家反感程度不會這麼高。

教務會議將審議合併方案，戴表示，已與各學會、學生會溝通，暫未知投票意向，不過盼以不記名方式進行投票，以免教職員受合約因素影響，惟未知會否獲教務議會主席、校長衛炳江批准。

校方早前表示，過去8個月舉行了逾40場會面及諮詢會，聽取持份者意見。戴嘉平則認為，校方說法欠缺理據支持，如未有透露會議日期、參加者、負責教職員等，直言「如果將數字講出來就是（代表屬實），我都可以講」。他又提到，「作為一個普通社會科學院學生，有資格參加的公眾諮詢會只有一次」，認為這就是意味諮詢不足的「答案」。

戴亦呼籲教務議會成員否決不符合持份者期望、諮詢不足、可行性不足的方案，並預料若方案獲通過後，將交到校董會進行審議或由工作小組負責，「當然情況未必很樂觀，但我們會永遠心存希望，除心存希望外，我們都希望行動可以為同學及社會大眾帶來希望」。

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記者：梁凱婷

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