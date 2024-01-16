外傭難題｜印傭不善家務再借4間財仔　港媽遭電話滋擾一個原因不想炒

▲ 印傭姐姐聲稱為了幫朋友而向4間財務公司借款。

請一個「幫唔到手」還要「周街借財仔」的工人姐姐，真係會非常激心。有港媽近日在網上大呻，其工人姐姐平時工作劣跡斑斑，近日更向財仔借錢，自此家中追數電話響不停，永無寧日。港媽本想直接「豉椒炒魷」，但為要倒賠一個月而感到不忿，於是上網徵詢一眾網民意見。

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該名港媽在Facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發帖，她指出工人姐姐是印尼人，現年30多歲，在她家中工作了一年半的時間，期間表現非常差，除了欠缺個人衛生意識外，對家務等事宜一竅不通，

請佢時乜都話識，但嚟到原來係一張白紙！

不過由於辭去對方需要賠錢，加上重新再請一個工人的成本及風險太高，包括中介費用、等待時間及新的工人未必有質素保證，所以港媽選擇「忍屎忍尿咁忍佢」。但直到近日，港媽知悉對方開始四周借財仔時，便開始忍無可忍。

約半個月前，港媽陸陸續續收到不同公司寄來的財務信，此外，更收到陌生電話打來找印傭姐姐，情況更越來越嚴重，

打嚟唔出聲，收線又響，實在好困擾。

開初被港媽質問時，印傭姐姐也矢口否認。但隨著信件數量增加，到後期對方不得不承認，是為了幫朋友而向4間財務公司借款，

第一間$2559、第二間$3300、第三間$2193、第四間$1640。你話點還？還邊間？

合共$9692，此外更用其護照作抵押。港媽本打算採取不聞不問的態度，但隨著時間過去，她知道印傭姐姐根本無力償還，便萌生了解僱的念頭。但當她想到需要賠償對方一個月工資，便令她為之氣結，希望眾網民可以提供一些意見。

對於港媽的遭遇，網民幾乎一面倒認為要直接炒，不少苦主也分享自身經驗，「我嗰個偷錢咩都偷，再發現埋借錢，我即炒」、「工主（公主，意指工人姐姐）借得咁多錢根本係預咗唔還，心態已經唔好，仲要做得咁差，即時炒得」、「如果咁多騷擾電話同信件，即炒好過，當畀錢送走煩惱同瘟神，佢本身都唔係幫到手。」

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責任編輯︰王明芳