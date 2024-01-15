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升中面試︱觀塘Band1女校聖傑靈女子中學收生準則　中一面試考時事討論生活情景

升學教育 17:48 2024/01/15

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR

聖傑靈女子中學中一收生準則及面試實錄。

位於觀塘區的資助女校聖傑靈女子中學，是區內的Band 1中學，以英文為主要教學語言。聖傑靈女子中學學生在DSE公開試表現良好，設有60多項課外活動和興趣小組，為學生提供多元發展。

聖傑靈女子中學2024/25年度自行分配中一學位數目為50，校方於官網列出收生準則及比重，TOPick亦收集整理了聖傑靈女子中學歷年的中一面試題目，有意報考的家長及學生可作參考。

根據聖傑靈女子中學學校網頁資料，家長需於1月16日或之前遞交中一自行分配學位申請表格，面試將於2024年3月19日或20日舉行，校方將於3月7日以信函通知所有申請者面試安排。

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聖傑靈女子中學的收生準則及比重如下：

  • 活動及獎項 10%
  • 操行及態度 10%
  • 面試表現（英文、禮貌儀容、常識） 30%
  • 教育局成績次第 50%

學校將於3月27日以電話通知，並郵寄信函通合正式獲取錄之學生家長。學校亦列明，在中一自行分配學位或統一派位曾選擇該校作首志願的學生，在中一候補學位申請（叩門）階段會獲優先考慮。

TOPick收集過往數年聖傑靈女子中學的中一面試題目，分為個人及小組部分，個人面試有以粵語、英語及普通話進行，小組面試則以粵語進行。

個人面試

粵語：(1) 朗讀文章，並回答有關問題。(2) 你覺得自己有甚麼優點？(3) 你平時在家喜歡做甚麼？

英語：(1) 朗讀文章，並回答有關問題。 (2) 自我介紹1分30秒。 (3) 指定題目演講，例如「My family」、「My Birthday」等，並與老師交談4分鐘。(4)分享平時在家喜歡做甚麼。(5)1分鐘看圖說故事。

普通話：(1) 朗讀文章。(2) 自我介紹1分30秒。(3)平時在家喜歡做甚麼？

小組面試

(1)自我介紹，然後問一些關於個人檔案的問題。

(2) 時事題：按圖片說出有關時事，討論對時事的看法；抽一張卡（總統、名人、政府人員），說出一些有關的資料。

(3)情景討論題：抽一張卡，介紹卡上的事物或分享感受，然後3人討論。

(4)生活討論題：你對升中有甚麼看法？若在你英文功課遇上問題，會如何處理？

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責任編輯：林愛娜

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