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【灣仔車禍】的士疑衝燈釀2死1傷　據悉男死者為整形外科名醫何維新

社會 17:45 2024/01/15

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何維新為本港整形界名醫。(資料圖片)

灣仔菲林明道與港灣道昨晚(14日)發生的士疑衝燈，遭巴士猛撼的嚴重車禍，59歲男乘客及47歲女乘客於意外中傷重不治。據了解，傷重不治的男乘客為整形專科醫生何維新。

案發於昨晚約9時半，一輛城巴雙層巴士與一輛載客的士，在菲林明道及港灣道交界相撞，的士一男一女乘客昏迷，其中47歲女乘客送往律敦治醫院後，被證實不治；而59歲男乘客則由救護車急送瑪麗醫院，惜延至昨晚約11時亦不治。至於33歲的士女司機則輕傷，涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕。

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巴士上則無人受傷，城巴事後回應事件，指巴士當時按照燈號行駛。

根據資料，何維新為本港整形界名醫，為香港整容外科及醫學美容醫學會會員，曾於1996年八仙嶺山火慘劇中，替6名燒傷傷者進行整形手術。他曾被指控於2010年間聯同「變靚D」美容醫療中心的集團招攬生意；並在2013年09月承認控罪，被醫務委員會裁定專業失德成立，被判除牌3個月，緩刑2年。

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