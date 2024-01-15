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流感高峰期｜女子患流感不求醫　死頂10日變「白肺」命危　醫生籲感冒3情況勿輕視【附10種食療湯水】

都市病 18:07 2024/01/15

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女子患流感不求醫，死頂10日變「白肺」命危。醫生籲感冒3情況勿輕視【附10種食療湯水】

本港踏入冬季流感高峰期，若有不適切勿強撐不理會。内地一名51歲女子日前患上流感卻沒求醫，強撐10日後突倒地昏迷被急送院，發現病情已惡化至重症肺炎變「白肺」，呼吸衰竭命危。

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Sick問識答｜哮喘發作難以呼吸 醫生拆解2大因素+3大症狀

綜合内媒報道，江蘇一名51歲女子近日患上流感，但沒去醫院求醫，而是選擇留在家強撐等自癒。10多天後，患者終難以承受準備前往社區醫院，卻突然倒地昏迷，被緊急送醫。經CT檢查，患者已由最初的流感惡化成重症肺炎，肺部感染多種病毒導致「白肺」，肺功能基本喪失，伴嚴重呼吸衰竭，隨時有生命危險。

主診醫生、江都人民醫院重症醫學科主任陳齊紅表示，患者患有糖尿病多年，因免疫力偏低而感染流感，這時強撐不求醫，大大增加病菌進一步感染風險，最終演變成「白肺」：

「通常來說，『白肺』指急性呼吸窘迫症候群，主要發生在重症感染時雙肺瀰漫性病變，進展迅速。」

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北京大學第一醫院感染科主任王貴強表示，感冒後若有以下症狀，必須及時求醫；確診流感後，應及早用抗病毒藥，避免病情惡化：

  • 持續高熱不退、氣短、基礎病加重
  • 有基礎病的老人出現發燒、咳嗽、頭痛、疲倦症狀

感冒3情況勿輕視應及早求醫

廣州醫科大學附屬市八醫院門診主任醫師胡榮欣曾提醒，出現以下不適症狀，切勿忽視，儘快求醫：

  • 感冒3天以上，服用家中常備藥物後症狀不緩解反而加重，包括咳嗽、咳痰、痰中帶血等；
  • 老人和小朋友出現高熱、意識淡漠等；
  • 青壯年出現胸悶、心慌氣急、乏力尿少，伴隨臉腫，需警惕病毒性心肌炎等。

10款防流感食療湯水

為預防中招，除了要注意日常個人衛生、多加衣裳外，也可從飲食上入手。本報綜合各位中醫師、烹飪專家及醫管局推介，以下10款防流感食療湯水針對不同體質，固本培元，不妨參考一下。

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