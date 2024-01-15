【區議會選舉】涉轉載黃世澤文章煽惑他人不投區選　電腦程式員認罪判緩刑

▲ 涉轉載黃世澤文章煽惑他人不投區選，電腦程式員認罪判緩刑。（資料圖片）

38歲電腦程式員涉於選舉期間，透過Facebook轉載時事評論員黃世澤的文章，以煽惑他人於區議會選舉中不投票，被廉署落案起訴1項煽惑另一人不投票罪，今（15日）於粉嶺裁判法院認罪。裁判官指罪行性質嚴重，考慮到沒有人讚好或分享涉案貼文，傳播力不算最大，判監2個月，緩刑18個月。

被告文榮鋒（38歲），報稱電腦程式員，被控1項在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為罪。控罪指，被告於2023年10月31日至12月4日期間，在香港或香港以外地方，在2023年區議會一般選舉中藉公開活動作出非法行為，即在「Sam Man」名下的Facebook帳戶上，展示一篇日期為2023年10月31日的貼文，煽惑另一人在該選舉中不投票。

案情指，2023年區議會選舉的選舉期由10月17日起至12月10日投票日止。YouTube主持黃世澤在10月31日，於其頻道直播一條題為「杯葛區議會選舉連票都唔好去投」的影片，黃在影片稱區選為偽選舉，多次呼籲觀眾杯葛選舉，拉低投票率。黃提議觀眾去旅行、吃飯，甚至睡至黃朝百晏也不要投票。黃在其Facebook專頁發文，附上直播影片的連結。

被告同日轉載黃的貼文，及至同年12月被捕。被告警誡下承認知悉影片的內容煽惑他人在選舉中不投票。

廉署表示已獲裁判官簽發手令，通緝貼文的原作者，即身在海外的時事評論員黃世澤（45歲）。據廉署資料顯示，黃面對3項控罪，即在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為，他涉於2023年區議會選舉期間，分別在3個網上社交媒體平台，展示上述煽惑他人在該選舉中不投票的一段影片及兩則貼文。

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記者：陳曉欣