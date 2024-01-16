兒童健康︱3歲女童感染乙流致肌肉炎　醫生拆解流感併發症：3情況即求醫

▲ 韓錦倫醫生拆解流感併發症。

【流感/呼吸道感染/流感高峰期/疫苗】本港踏入冬季流感高峰期，同時受新冠病毒夾擊，小朋友抵抗力較弱，是染病的高危群組。香港中文大學醫院兒科專科醫生韓錦倫接受TOPick訪問時表示，兒童感染流感後，有機會出現腦炎、心肌炎等嚴重併發症，提醒家長密切留意子女的身體情況，如出現感染症狀，應及早求醫治療，同時呼籲市民接種疫苗預防。

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流感病毒可上腦入心

韓醫生指出，流感可分為甲型、乙型及丙型，當中以甲流的病情較為嚴重。相較於普通感冒，流感的症狀來得快和嚴重，通常會突發性出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、周身骨痛等病徵。兒童感染流感後，如未及時獲妥善治療，有機會出現嚴重併發症，例如腦炎、心肌炎、肺炎、中耳炎、細菌感染等，嚴重甚至有機會致命。

他在臨床上曾遇到一名3歲女童，她出現發燒、咳嗽、喉嚨等症狀，且突然無法站立，小腿肌肉疼痛，求醫後確診乙型流感，並引發肌肉炎，肌肉酵素飆升。所幸服用抗病毒藥「特敏福」後，症狀在一日內已有改善，在短時間內便可以出院。

不過韓醫生補充，本港約有100萬名18歲以下的兒童，當中每年通常有25至30%人感染流感，其中只有極少數會出現嚴重併發症，死亡個案亦相當罕見，強調家長毋須過分擔心。

我們有預防針，亦有很有效的口服治療藥，如及時用藥的話，小朋友是安全的。

儘早接種疫苗預防

韓醫生提到，新冠疫情期間，大眾長期戴口罩、保持社交距離，較少感染呼吸道疾病，對流感等病毒的抵抗力變弱，出現「免疫負債」（Immunity debt）的情況，當疫情過後，感染病毒的機會便增加，而近期亦有不少兒童同時感染多種病菌。

要有效預防流感，他呼籲家長儘快帶子女接種疫苗，如發現他們出現相關症狀，或較嚴重的情況，例如半夜高燒不退、抽筋、出現肺炎併發症等，應及時帶他們入院治療，同時確保子女補充足夠水分、有充足休息，並遵從醫囑服用藥物舒緩症狀。

▲ 香港中文大學醫院兒科專科醫生韓錦倫。（越玲瓏攝）

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記者：沈佩珊