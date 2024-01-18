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香港寵物節2024 國際寵物界大型盛事聚首會展

特約 00:00 2024/01/18

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各位奴才請注意，一年一度的「香港寵物節2024」又來了，將於1月25至28日在會展舉行。這是今年通關後首個寵物節，是全港最多世界知名寵物食品和用品品牌的大型展覽，也被譽為「寵物界工展會」，是一年一度的寵物界盛事。各位記得帶同家中的主子共赴盛舉！

香港寵物節2024匯聚全港最多世界知名寵物食品和用品品牌，奴才們可以入場為主子選購心頭好。

全港首個IBC鬥魚香港國際展覽賽  600條鬥魚「游」港爭艷

各位奴才除了可以入場為主子選購心頭好外，還可以欣賞國際級選美賽事「寵愛王國2024年CKUHK全犬種冠軍狗展」及「CFA MEOW 賀新禧冠軍貓展2024」。香港站將有近120隻狗隻參與，還邀請到來自世界各地的裁判評審。而「貓展」亦是香港寵物節歷屆以來最大規模的貓隻比賽，共分2天舉行，入場人士屆時可以欣賞超過20款貓品種，包括挪威森林貓、德文帝王貓及暹邏貓等，合共過百隻貓，保證令貓奴們大飽眼福。

除了貓狗的選美賽事外，「香港寵物節2024」更舉辦全港首個、全球最權威IBC國際鬥魚組織「鬥魚香港國際展覽賽」，有來自泰國、印尼、新加坡等各國的鬥魚赴港參賽。屆時將有600條鬥魚在香港寵物節的舞臺上爭奇鬥艷，將成為全球寵物業界的一大盛舉，也希望藉此推廣鬥魚及觀賞魚的文化和產業。

場內還有很多精美可愛的主子服飾選購，可以為家中主子「扮靚靚」。

展覽集團主席王學譜表示：「我們積極豐富展商組合及活動內容，期望可以吸引港人留港消費。隨着香港寵物市場的不斷發展和成熟，相應的消費金額也呈現持續上升的趨勢，行業充滿龐大商機。香港寵物節展示於本港的產品代表着優質和可靠性，讓買家有機會瀏覽並挑選符合自己需求的產品。這也為買家與本地品牌或國際品牌洽談合作機會提供了良好的平台，有助於締造商機和促進業界發展。」

大會今年邀請了多個慈善團體及寵物協會一同參與，宣揚愛護動物意識。

與慈善團體宣揚愛護動物 大家可一展「奴才」本領

大會一直提倡「愛護動物，尊重生命」，今年邀請了多個慈善團體及寵物協會一同參與，當中包括兩棲及爬蟲協會20週年特色活動「慈善龜龜爬行大賽」和「非洲爬行動物展覽」。展會也新設了「寵愛藝術天地」，將展示17件不同風格藝術家的作品，到時可以與寵物共同欣賞藝術傑作。除了主子外，各位奴才都可以在香港寵物會主辦的貓狗奴才大亂鬥新春篇「世界第一剷屎官大比拼」和「世界第一執屎官大比拼」中一展專業「奴才」本領。

展覽詳情：
香港寵物節2024
日期及時間：2024年1月25至27日︰中午12時至晚上9時；1月28日：中午12時至晚上8時
地點：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心 (展覽廳3 BCDE)
網址：https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/petshow2024

（特約）