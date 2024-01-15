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兩性關係｜婚禮前一晚丈夫同小三深情告白　人妻心寒：點解仲同我結婚？

家事百科 18:33 2024/01/15

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR

台灣一名人妻發現丈夫出軌4年。

一段感情中，最不可原諒的便是情感出軌。台灣一名人妻新婚不久，才發現丈夫卻已出軌4年，甚至在結婚前一晚還在用電話對小三說著甜言蜜言，令人妻感到極之痛心，

真的好痛苦，被騙成這樣還自以為找到真愛。

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於上個月，該名人妻在網上論壇以「婚宴辦完發現老公已出軌4年」為題發文。人妻透露與丈夫拍拖8年，在去年登記成為夫妻，上週補辦婚宴。她指出，丈夫常常出差，自己也對丈夫採取信任的態度，從不查看手機。

直到一晚上，丈夫看影片的時候睡著了，恰巧當時他的電話收到了小三的訊息。人妻點進去查看內容時，驚覺自己「被綠」了4年。令她更難過及氣憤的是，丈夫於婚禮前一晚還對小三深情告白，

説等自己的事業再發展一下就娶她之類的。

看到此處的人妻不禁氣得全身發抖，因為她記得婚禮當晚丈夫說出令她感動到落淚的誓詞，現在回想起不敢覺得心寒，

講出那些話的時候心裡想的是我還是她？為什麼不放過我，要跟我結婚呢？

網友們為人妻的遭遇感到痛心，不少人更支持她離婚，「蒐集證據，把自己的錢管好，然後提出離婚時來個出其不意。」、「沒小孩就早點離呀，確定要離再攤牌。」、「加油！祝你離婚成功！」

參考了眾人的回覆，人妻後續也有咨詢了律師的意見，「也是建議我先冷靜下來拿到更多實質性證據再攤牌。」同時，她也透露已經搬到朋友家中暫住，

我現在完全沒辦法跟他處在同一空間，衹是想到他就要崩潰。

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責任編輯︰陳珈希

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