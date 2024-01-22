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校長專訪︱童年考試肥佬日日留堂　愛官校長靠學吉他手球建自信：用強項改變自己

升學教育 17:17 2024/01/22

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愛官小學崔家祥校長盼藉自身經歷鼓勵學生發掘亮點，亦期望更多教育人士明白「學生成長比成績重要」。

【愛秩序灣官立小學/校長專訪/東區小學/官立小學】找到自己的亮光，再把光燃亮著他人。愛秩序灣官立小學（下稱愛官）崔家祥校長，童年時成績差、自信低落，卻因老師和父母的不離不棄，加上找到自身興趣—結他和手球，最終用強項改變自己，他盼藉自身經歷鼓勵學生發掘亮點，亦期望更多教育人士明白「學生成長比成績重要」。

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感激父母和老師循循善誘

投身教育界32年的崔家祥校長，沒有任何校長包袱，喜歡拿起結他與學生唱民歌。他憶述，童年時一家五口住在一百多呎的公屋，爸爸打着幾份工作為口奔馳，媽媽亦兼職車衣幫補家計，身為家中的長子，從小便要照顧弟妹，家中亦沒能力多餘費用讓他上興趣班。不過爸爸仍會花時間為他朗讀故事，崔校長在父親逐字逐句督促下，學懂了寫字。

崔校長小時候跟爸媽和弟弟的合照，一家人相處融洽。（相片由受訪者提供）

崔校長坦言，小學時成績差，更是留堂「常客」，除了數學科叻外，其他科的考試、默書，尤其涉及語文的科目經常不合格，更試過成績表「滿江紅」。當年性格內向孤僻，亦有臭脾氣，成績表上更被老師寫上「宜改善與人相處之道」的評語。

然而，屢受挫敗的崔校長，久而久之容易把自己比下去，變得更離群和寡言。中二時的班主任嘗試用筆記簿與他溝通、關心他，但他只回了：「我的事與你無關！」豈料該班主任卻認真地寫了一頁半的回應，崔校長深受感動逐漸打開心扉，與班主任開展了筆友的關係。

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用強項來改變自己

彈結他除了是崔校長的興趣，更是他人生的轉捩點。以當時的家庭經濟狀況，學樂器是遙不可及的事。他慶幸中三時，參與《少年警訊》的社區中心的免費結他班，後來得知學校只有4、5人會彈結他，便覺得自己與眾不同，於是精益求精，加上香港電台《聽歌學英文》的節目流行。崔校長憶起，當時他向電台拿歌譜，拿完因為不懂歌詞要不斷查字典，後來不斷練指法，又對自己咬字有要求，對學英文從抗拒到有興趣，

因為那時不是考英文，而是唱英文。還記得每日至少練2至3小時，我只是比一般人願意為自己的強項努力和有要求，靠練習而學懂而已。

崔校長在愛官上任後，亦積極推動《音樂科唱民歌學英文》，幫助學生建立學英語的自信。他常鼓勵家長和學生，「用強項改變自己、看待自己，其他弱項也會慢慢彌補。」他深明找到自己的亮點，有足以改寫人生的力量，他亦希望小朋友能相信自己，找到自身強項。

崔校長分享對彈吉他的熱誠外，鼓勵學生透過興趣和強項改變自己，學習可以很有趣，不必框死只有一種方式。（陳慧安攝）

後來他在中六接觸了手球，體育課老師提議他直接入校隊學習。崔校長憶述，當時一星期訓練7日，每日做舉重兩次，跑兩日山等訓練，訓練出堅毅性格，並增強了自信心，也明白團結的重要性，體會到一個人不可以贏下整場比賽，需要靠隊友互補。

社會不是單打獨鬥，而是不斷合作和成長，與其他夥伴一起把團隊壯大。

中四發現做老師天份

教育是生命影響生命，崔校長成長中不乏恩師栽培，因此他亦希望投身教育界作出回饋。他憶述，自己在中四時立志當老師，當時的老師把整堂課交給他，講解課文《張騫通西域》，畫地圖、設計工作紙都由他一手包辦，這次當「小老師」的體驗，發掘了他教學的天份，深遠是造就他的教學方式：

要對所有小朋友都愛錫，讓他們找到自己的亮光。

他認為，小朋友愛學習因為有多機會，不會因為功課做錯、默書不合格而打沉，總有另一些機會讓自己重新站起來，崔校長感恩自己童年有很多老師給予自己這些寶貴的機會。

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按著學生需要因材施教

崔校長談及在教學生涯最難忘的經歷，當時任教一個小四的學生，該學生打算日後接管家族賣蟹的生意，所以無心向學。作為老師的崔校長，不想學生就此放棄任何學習機會，他嘗試透過學生的興趣入手。

那一次課堂，他邀請了學生表演「扎蟹」，學生對自己純熟的手法十分信心。為了讓學生明白單憑「扎蟹」不足以應付未來整門生意，他在課堂上循循善誘，鼓勵學生去學習技能以外的知識，例如：計算折扣、填寫報稅地址、和外國人溝通做生意等，後來學生也在畢業前學懂了填地址。崔校長意會到老師應按著學生的需要因材施教，啟發他們追求知識。

老師不能要求每個學生做「狀元」，老師的任務是跳出框框帶動學習動機，透過觀察找到學生的需要。

崔校長相信小朋友能夠做到大人難以想像的成就，因為小朋友的潛力和想像力是無限的。（陳慧安攝）

看學生成長多於成績

崔校長投身教育界的前身是一名社工，輾轉十多年嘗試了十多種行業，收穫了性格磨練和與人相處的秘訣。崔校長的童年從質疑自己到改變自己，意識到強項和弱項只是人生的一部份，不必框死以一種標準來斷定自己是否「成功」。因此，在學校推動更多「以人為本」的計劃。

崔校長認為做老師要「眼到、心到、口到」，了解學生潛能、真心關心和聆聽學生的需要。他笑言，做校長是一個意外，他把「看學生成長多於成績」這句話切實融入到校園，認為能夠成長的學生，成績自然不會差。

相信小朋友能夠做到大人難以想像的成就，因為小朋友的潛力和想像力是無限的。

更多愛官崔校長訪問，請看：小一全年不考試逾百項課外活動發掘潛能　愛官校長：成績只是人生一部分

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記者：黃諾韶

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