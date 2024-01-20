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飲食攻略·二十四節氣大寒｜明氣溫急跌下周二市區低見8℃　中醫教3招+8大食材驅寒　「當歸生薑羊肉湯」補氣養血

醫生診症室 08:05 2024/01/20

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今日（20日）踏入二十四節氣的大寒時分，天文台預料一道冷鋒將會形成並在今晚至明日（21日）早上橫過廣東沿岸，明日早上顯著轉涼，周一（22日）稍後進一步轉冷，周二（23日）及周三（24日）風勢頗大及有幾陣雨，市區最低氣溫降至約8℃；新界嚴寒，其中打鼓嶺周二最低僅4℃。註冊中醫師林奕彤接受訪問時表示，大寒節氣屬一年中天氣最寒冷的時期，節氣過後以意味新一輪節氣交替的開始。此時氣溫寒冷乾燥，易誘心血管、呼吸系統疾病，同時亦是關節疼痛的好發期，故需注意保暖及養生；飲食方面建議多進食滋陰養陽、驅寒暖身食物

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大寒節氣易誘3病發作

張醫師表示，大寒節氣天氣寒冷，人體受到低溫刺激，可能會出現血管收縮、血壓升高、血液黏稠度增高，容易形成血栓，恐令患者病發風險加重，因此大寒節氣期間應避免過度疲勞，同時要注意保暖、加強鍛煉、提高免疫力。與此同時，亦要保持室內空氣流通、控制室內外溫差；患有三高、冠心病等長期病患者，假如此時出現頭暈、胸痛、肢體麻木等病發預兆，應及時就醫。

除此之外，氣溫下降亦會令呼吸系統防禦力降低，導致風寒等外邪入侵肺部，容易患上感冒、咳嗽等疾病；此時亦屬呼吸系統疾病的高發期，寒冷乾燥的空氣容易刺激呼吸道，引起過敏和哮喘。醫師建議大家應做足防寒保暖，適時添衣、衣著切忌裸露；頭部、頸部和腳部特別要避免受寒氣入侵；室内則可使用加濕器，以保持空氣濕度；注意衛生，避免接觸病原體及過敏原，及時治療感冒和咳嗽等症狀，預防哮喘發作。患者可多吃溫性驅寒食物，如薑、蔥、蒜、肉桂、紫蘇等，少吃生冷食物，平日可適當按摩風池穴疏風散寒，以增強身體抵抗力。

大寒節氣同時亦是風濕病、類風濕關節炎等疾病的好發期，如疼痛遇寒加劇、遇熱則減，可能是因受寒而令氣血凝滯、受阻不通，導致引起疼痛，即中醫所認為的「風寒濕痹」，故需注重溫經散寒。患者可用熱水袋、電褥等保暖肢體，並以桂枝、獨活、威靈仙等中藥熏洗患處關節，亦可按摩或艾灸關節周圍的穴位和肌肉韌帶，促進血液循環，放鬆肌肉，緩解疼痛。

大寒節氣3大保養貼士

想於寒冷天氣維持身體健康，張醫師建議可採取以下3大貼士：

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  • 注意保暖，睡前洗腳：保暖避免寒氣入侵，尤其是頭部、頸部、腰腹部和腳部，睡前用熱水泡腳，可以改善睡眠品質，預防腳和防病保健。
  • 早睡晚起，不損陰津：大寒時節應避免耗傷體內的精氣，早睡晚起保持充足的睡眠，有助於養好人體內的陽氣，另外注意保存陰液，避免運動過量，出汗太多，及適量食用滋陰食品。
  • 食養脾胃，滋陰養陽：大寒期間應忌食生冷食物，如生菜、西瓜等，以免損傷脾胃功能。可以適量進補，以保溫禦寒、滋陰養陽、健脾養胃為原則，以保持身體健康。

大寒節氣養生食材

大寒時節人體需要滋陰養陽，林醫師建議可多進食養陰養陽食物，養陰食物包括蜂蜜、紅棗、銀耳等；養陽的食物包括羊肉、雞肉、韭菜等。

除此之外，為了抵抗寒冷，亦可應該多攝取熱量充足、高蛋白質食物，倒如肉類、蛋類、乳製品等；具有溫熱升散作用的蔬菜食物亦可多食，包括薑、蔥、蒜、紫蘇葉、花椒、辣椒、桂皮、韭菜等，可有助驅寒暖身，醫師又盤點出以下8大養生食材，幫助大家驅寒養血、健脾補腎、預防心血管疾病：

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  • 羊肉：羊肉性溫熱，蛋白質豐富，可以起到暖身驅寒的作用，對身體的滋補作用較強。
  • 牛肉：牛肉富含優質蛋白質和鐵元素，具有補血、增強肌肉力量的功效。
  • 韭菜：韭菜性溫，富含維他命和膳食纖維，有助於增進食欲、促進消化、行氣活血。
  • 核桃：核桃富含不飽和脂肪酸，有助於降低血脂、預防心血管疾病。
  • 栗子：栗子性溫，富含碳水化合物、蛋白質、脂肪以及多種維他命和礦物質，有健脾補腎的作用。
  • 紅棗：紅棗可以益氣養血，有助於增強免疫力、促進鐵元素的吸收、預防貧血。
  • 山藥：山藥富含澱粉酶、多酚氧化酶等物質，可以健脾胃、益肺腎。
  • 枸杞子：具有滋補肝腎、明目等功效，可以幫助提高身體的免疫力。

當歸生薑羊肉湯

林醫師又推介以下一款湯水，適合體質虛寒人士於大寒節氣飲用，可有效補氣養血、溫中暖腎，但要注意當歸有活血的作用，孕婦及正值月經期間的女士禁止食用；燥熱體質者可能會加重體內的燥熱之氣，導致口乾口苦、便秘等問題：

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材料：當歸 15克，生薑 15克，羊肉 300克，黃酒、蔥、紅棗、調料　適量。

做法：

1.將羊肉洗淨、切塊，放入沸水中焯燙一下；

2.將紅棗洗淨，薑洗淨切片，蔥切段；

3.鍋內加適量清水；

4.放入羊肉、當歸、生薑、蔥段、紅棗、黃酒，大火煮開；

5.轉小火燉煮1至2小時；

6.熄火前加入調料調味即可食用。

 

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