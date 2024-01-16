校園直擊︱仁德天主教小學小學師生策動「超人媽媽」項目　讓學生分擔媽媽壓力發掘家人長處

▲ 學生們一起努力製作追夢成果展的攤位（DreamFair）。學校提供

相信在不少人心目中，媽媽都是「神奇女超人」！因為無論她們是全職或半職媽媽，也總能身兼數職，上班工作之餘同時又全年無休照顧家庭和子女。但「超人媽媽」為家庭付出的辛勞和犠牲，大家又知多少？她們所承受的壓力，你又理解嗎？早前，仁德天主教小學的老師就透過「DreamStarter啟夢者計劃」中的「超人媽媽」項目，協助學生追夢，讓他們學懂體諒媽媽的壓力，分擔家務和發掘媽媽的一技之長。此項目亦同時𨘋請社會機構合作，幫助媽媽們建立自己的社區網絡、互相支持，極具意義。

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計劃提升學生自信心

到底仁德天主教小學為何參加「DreamStarter啟夢者計劃」，支持學生追夢？據早前獲頒DreamStarter「首屆最具影響力 DreamTeacher」的仁德天主教小學吳穎勳主任解釋：「今年是我校第5年參加DreamStarter。在過去4年中，我們觀察到不同的學生因為此計劃而取得不同程度的進步和成長。大部分學生的自信心也因為這個計劃而提升了不少，特別是學習能力稍弱的學生，他們大多能在小組內發揮自己選擇的角色，接受有用的建議，互相學習合作，所以今年學校繼續支持這個由黃岳永教授及朱子穎校長共同創辦的教育項目。」

吳主任又稱讚計劃打破傳統教學方式，以學生為本，以同理心出發，並附以17個聯合國可持續發展目標的體驗式學習計劃，能鼓勵學生透過觀察身邊的環境，探討不同社區受眾的需要，甚至透過設計度身訂造的計劃，讓學生對社區有更多的覺察。加上計劃重點不在於增加學生知識，而是讓學生通過與同輩的協作、討論，學習聆聽、合作、互相尊重、發揮自己及他人的所長，對學生有莫大裨益。

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老師與學生同行追夢

「DreamStarter啟夢者計劃」鼓勵年青人追夢，而吳穎勳主任正是透過此計劃與學生一起追夢，成就學生夢想，與學生同行。在她的眼中，「追夢」不只是小孩的權利：「人在不同的階段也有不同的夢或目標需要去追尋，個人的夢想只靠個人的努力便可完成。但由於我們每一個人也是社會、地球村的一份子，當我們希望社區以及我們生活的家園能向更好的方向發展時，這個夢想便需要有不同的人來一起策動、一起完成。在這個過程中，我們會遇到不少志同道合的人，也會遇到意見不合、難以解決困難的時候，這時，便是考驗我們對夢想的堅持及決心的關口。所以，追夢的重要性也在於考驗。我們是否有堅持到底、不畏困難的決心。」

吳主任慶幸「DreamStarter啟夢者計劃」給她機會從一位知識傳授者轉變為成就學生的支持者、陪伴者及促成者。她補充說：「這計劃的特點是從人出發，以同理心解決問題，是一個很『人本』的計劃。所以作為老師，首先需要深入『聆聽』學生的需要、『觀察』他們的感受、『製造機會及空間』讓他們討論、協助他們『歸納及整理』內容，『建議』不同的方法讓學生選擇如何進行計劃。因為學生才是計劃的主導者，教師需要做的是從旁促成他們一步一步向夢想、計劃進發。角色上的轉變讓我重新思考教育的方向，反思學生在學習上的需要，優化日常課堂的教學技巧，探索如何能更有效讓日常的課堂學習與21世紀接軌。」

讓學生更欣賞「超人媽媽」和家人

在「DreamStarter啟夢者計劃」中，吳卓盈老師跟吳穎勳主任一樣擔當輔助者的角色。她憶述：「最初學生對構思項目是一籌莫展，所以我們便從旁協助，給學生提議了多個不同的助人想法。後來到大家認為『超人媽媽』這個助人計劃可行性高，我們便慢慢放手讓學生共同構想具體的助人做法，開設攤位及建立龍虎榜，讓學生透過不同的活動學會欣賞家長的長處。有趣的是，大家的初衷只是幫助媽媽，為她分擔家務及舒緩壓力，但後來我們在活動的過程中，發現每一位家人都各有所長，於是我們便把欣賞媽媽技能，變成欣賞家人擁有的一技之長。在一整年的活動中，我們見證了許多感動的時刻，例如花了幾個月努力申請贊助，到獲得贊助的一刻；學生們每逢小息自發地擺攤位，到我當值完再衝到地下查看情況，他們已經能妥善收攤，不用我操心，這一點一滴都讓我感到十分難忘和有意義。」

吳卓盈老師指出，傳統教學大多以老師為主導，但這個「超人媽媽」項目卻讓學生主動學習解難和溝通技巧，從完成目標當中獲取滿足感。「過程中，他們不但要學習撰寫計劃書，更要接觸不同贊助機構，了解其服務對象。這些經歷，在常規課堂中未必能夠遇到。令人欣喜的是，部分學生透過擺放攤位及設立龍虎榜，學懂主動欣賞家人長處及分擔家務工作，更漸漸學會體諒家人。這都是計劃帶來的正面影響，讓學生一步一歩成長。」

學生分享：

郭蕊嘉同學：「完成這個計劃，讓我感到非常滿足。之前我們從未嘗試過開設攤位及一起努力製作追夢成果展的攤位（DreamFair），這是一次全新的體驗。另外，在尋找夢想支持者（Dreambacker）以籌集家庭用品和清潔用品禮券的過程中，我們遇到了許多困難。儘管聯繫了逾10家機構也未能成功獲得贊助，但我們絕不氣餒。幸好最終收到日本城的回覆和大力支持，令項目得以順利推行。這段充滿挑戰的旅程證明，我們的堅持終究換來了積極的成果。完成這項任務後，我深刻體會到自己學到許多與人溝通的技巧，並提升了解難的能力。對我來說，這項目令我獲益良多。」

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責任編輯:陳麗薇