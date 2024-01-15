【考試甩轆】沙田鄭榮之中學混淆中文科試卷及練習卷　連累全級中三重考

▲ 沙田宣道會鄭榮之中學發生印錯中文科試卷事件。（資料圖片）

現時正值考試季節，沙田宣道會鄭榮之中學發生印錯中文科試卷事件，連累中三級學生今日（15日）須重考涉事的中文科指定篇章部分，據報事件涉及教師及印務失誤，不涉洩露試題。教育局表示已獲悉事件，已促請學校調查及提交報告，局方將審視學校調查結果，如發現有教職員涉及任何違規行為或專業失德，定必嚴肅處理。

據報鄭榮之中學日前通知家長，稱發現印刷試卷時，將考卷中指定篇章部分，與補習班練習卷混淆，被投訴懷疑有人洩漏試題。

學校職員向本報確認，涉事的中三級學生今日須重考。本報正向學校了解事件詳情。據學校回覆傳媒時表示，中文科考試中的指定篇章部份，與假期保底補習班的練習卷混淆，對此深表歉意。校方亦指，經調查後顯示是教師及印務失誤，並不涉及教師洩露試題，校方已就事件責承相關教職員，及請負責教師逐一致電家長解釋，校方亦會檢視現時機制，以確保日後不會發生同類事情。

教育局回覆表示，已獲悉事件，並得悉學校已就事件及相關安排通知學生及家長。教育局已促請學校進行調查，以及提交相關報告。教育局提醒學校務必確保所有校內測考均在公平和公正的原則下進行，亦須與家長及學生保持良好溝通。教育局會繼續跟進事件，審視學校調查結果，如發現有教職員涉及任何違規行為或專業失德，定必嚴肅處理。

今次是繼聖羅撒書院及皇仁書院之後，最近一周內第3間中學因教師人為失誤，影響學生要重考或押後考試。

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責任編輯：馮琪雅