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【浸大社科文院合併】浸大：教務議會大比數通過方案　合併後資源及職位數不減

社會 19:50 2024/01/15

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浸大擬將文學院及社會科學院合併，教務議會今午（15日）開會審議後，以大比數通過方案。（資料圖片）

浸大擬將文學院及社會科學院合併，教務議會今午（15日）開會審議後，以大比數通過方案；方案稍後將提交校董會審議，一旦通過，將於今年7月1日正式推行。校方將成立6個工作小組，商討並制定方案落實不同細節，並承諾合併後不會減少2個學院所得的資源及職位數目。
 
浸大在會後表示，將成立6個專責小組，就合併方案的特定事項作深入跟進，其中1個小組將負責行政人員的相關事項；另一個小組（主要由學生代表組成）將會集中討論未來學生組織以及學生參與學術管治方面的具體安排；其餘4個小組將分別探討4個學部的管治和運作。
 
校方重申，兩院合併參考了世界各地頂尖大學做法，在合併方案下，文學院和社會科學院將組成1個學院，現有的12個學系則會組成4個學部，又承諾合併後各學系的名稱和身分不變，而2個學院所得到的資源以及職位數目不會因合併而減少。

浸大早前成立「人文及社會科學計劃」工作小組，開展相關討論及工作，自去年四月起，至今已召開過8次工作小組會議，兩次教職員論壇以及超過40場諮詢會議，以聽取教職員、學生、校友以及其他持份者的意見。

出席會議的浸大學生會署理會長周嘉怡會後透露，會上有就不同持份者的憂慮進行討論，而校方亦答應會繼續開設諮詢會解答疑慮。

浸大「文院社科院合併關注組」、教職員工會及學生會早於去年11月，委託香港民意研究所進行調查，顯示86%受訪者（612人）反對合併。關注組成員亦於會議開始前，在逸夫行政樓校門外舉起「拒絕被騎劫」、「反對兩院合併」及「人無信而不立」的紙牌默站。【詳情即看

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記者：梁凱婷
 

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