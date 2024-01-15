【浸大社科文院合併】浸大：教務議會通過方案　兩學院資源及職位不會因合併而減

▲ 浸大擬將文學院及社會科學院合併，教務議會今午（15日）開會審議後，以大比數通過方案。（資料圖片）

浸會大學教務會昨午開會審議文學院及社會科學院合併方案，校方表示最終以大比數通過，料3月將提交至校董會審議，一旦通過會於7月1日正式推行。據悉，會上未討論12個學系資源分配問題；校方則公開承諾兩學院「所得資源及職位數目不會因合併而減少」。

據悉昨午會議歷時逾3小時，其中近1小時討論合併方案，最終以舉手形式不記名投票通過，會上亦已投票決定新學院及4個新學部名稱，但仍需經校董會審議；稍後校方新成立的工作小組將討論學系資源分配安排。

浸大發言人於教務會會議後重申，合併後各學系名稱和身份不變，兩學院所得資源及職位數目不會因合併而減少。校方將成立6個小組跟進合併事宜，其中1個將負責行政人員相關事項；主要由學生代表組成的小組則將集中討論未來學生組織及學生參與學術管治方面的具體安排；其餘4個小組分別探討4個學部管治及運作。

浸大早前成立「人文及社會科學計劃」工作小組，開展相關討論及工作，自去年四月起，至今已召開過8次工作小組會議，兩次教職員論壇以及超過40場諮詢會議，以聽取教職員、學生、校友以及其他持份者的意見。出席會議的浸大學生會署理會長周嘉怡會後透露，會上有就不同持份者的憂慮進行討論，而校方亦答應會繼續開設諮詢會解答疑慮。

浸大「文院社科院合併關注組」、教職員工會及學生會早於去年11月，委託香港民意研究所進行調查，顯示86%受訪者（612人）反對合併。在會議開始前，有數名本身是浸大生的關注組成員在逸夫行政樓校門外舉起「拒絕被騎劫」、「反對兩院合併」及「人無信而不立」的紙牌默站。【詳情即看】

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記者：梁凱婷

