黎諾懿訓練「小春雞」買餸下廚做暖男　李施嬅留學獨居練就好廚藝

▲ 黎諾懿與李施嬅騷廚藝。

黎諾懿與李施嬅在今日（1月15日）現身青衣市場，黎諾懿即席變身「街巿教煮」示範星級自家團年菜式「鮑你黃金滿屋皇子雞」，獲在場入廚多年的師奶稱讚之餘，亦吸引不少「廚齡」較淺的年輕人駐足圍觀偷師，大受青衣街坊歡迎。

他表示家人向來有儀式感，團年飯更是每年的「重頭戲」，已預計團年及開年飯當晚會親自下廚煮「九大簋」，大宴親朋，又笑言最重要是讓太太保持「十指不沾陽春水」的狀態，專心照顧兩個兒子，果然是個滿分的「愛妻號」。

他說：「新年菜式當然要講意頭，所以都是在傳統的年菜中取得靈感，既要好意頭，又不想太難煮，始終這個食譜是希望全港市民也能在家中『複製』，甚至入廚資歷較淺的人也能夠應付。這個『鮑你黃金滿屋皇子雞』，有鮑魚、金蠔及健康農場皇子雞，具體面之餘，做法又簡單，希望大家都鍾意。」

黎諾懿放假行街巿



黎諾懿直言新鮮食材是美味的最大關鍵，所以放假時必定到街巿「報到」，亦喜歡帶大兒子「小春雞」同行，事關「小春雞」似媽咪般精靈活潑，深得各檔主歡心，笑言此舉令他享受到「父憑子貴」的榮耀。

他說：「最錦上添花是太太與兒子對我產生了少許祟拜感，也成了我繼續煮下去的動力，而且我覺得煮食是一項很好的親子活動， 可以一邊買餸，一邊教導『小春雞』不同的食材，不同的配搭，他對煮食有興趣也有天份，有時我會邀請他當小助手，煮一些簡單菜式。煮食的過程可以增進父子間的溝通，又可以訓練小朋友獨立，促使他們向暖男之路進發，一舉多得！」

李施嬅化身美女助手



至於李施嬅同樣入得廚房，出得廳堂，不時在社交網站分享美食，她說：「我是因為愛吃才開始學煮食，以前加拿大讀書時是獨居，為了吃得更好便開始學煮飯，由一竅不通到煮得一手好菜，過程極具滿足感！其實煮餸最重要是挑選新鮮食材，只要到香港街市旗下任何一個街巿入貨，便是信心保證，新鮮食材只需簡單調味便可，初學者也能從中得到滿足感，再拾級而上挑戰『大餸』！」

化身「美女助手」的施嬅，試食後亦直豎姆指，嚷著要跟黎諾懿學廚。她說：「將鮑魚放入健康農場皇子雞的肚子內，再落鮑汁慢煮，這個做法相當聰明，令雞與鮑魚的鮮味互相融合；而金蠔煎香後不止塗上蜜糖，更以桂花的獨特清香令這道菜更上一層樓，加上色彩繽紛的水果甜椒及牛油生菜，營養均衡，老少咸宜，簡直是完美的團年菜！」

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