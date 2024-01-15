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《萬千星輝頒獎典禮2023》收視29.9點破過去兩年紀錄　惟新劇《旁觀者》成績不理想

娛樂 19:52 2024/01/15

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR

《萬千星輝頒獎典禮2023》

TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》在昨晚（1月14日）圓滿結束，各大獎項已名花有主。其中頒獎典禮前被視為「最佳女主角」大熱門的佘詩曼，順利憑《新聞女王》破紀錄第三度成為視后，同時贏得馬來西亞及大灣區「最喜愛TVB女主角」獎成三料視后。至於視帝由陳豪憑《破毒強人》奪得，今次也是他第二度稱帝，兩人獲獎確實眾望所歸。

據TVB發布新聞稿指，今年《萬千星輝頒獎典禮2023》收視飆升創新高，據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，跨平台直播收視最高29.9點（194萬觀眾），打破過去兩年最高收視29.4點及29.1點紀錄，亦成為上周收視榜首節目。

此外，頒獎典禮當晚TVB各社交平台（不計內地平台）整體表現也不俗。據統計紅地毯直播影片觀看次數為120萬人次；頒獎典禮接觸逾500萬人次；內容總接觸更超過1,800萬人次，與去年頒獎典禮對比，Facebook接觸人次提升380%，互動量超過230%，IG亦上升超過100%。

萬千星輝頒獎典禮2023丨鏡頭背後逐格睇　佘詩曼親民簽名炎明熹不捨落淚

三料視后佘詩曼威到盡。（陳慧安 攝）

《旁觀者》收視不理想

至於翡翠台上周（1月8日至14日）整體收視，資訊節目《東張西望》最高收視24.2點（157萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.8點（141萬觀眾）。

可是劇集方面成績不太理想，馮盈盈、丁子朗主演劇集《妳不是她》上周大結局，最高收視也只20點（130萬觀眾）；周柏豪、王敏奕主演的《旁觀者》更差，最高收視更只有14.4點（93萬觀眾），看來要靠今晚（1月15日）首播《飛常日誌》挽回頹勢。


綜藝節目方面，肥媽、李家鼎主持的飲食節目《肥媽李鼎打大佬》最高收視13.4點（87萬觀眾）；《大灣區美味好玩攻略》最高收視13.1點（85萬觀眾）。周六晚《亞洲超星團》最高收視14.1點（91萬觀眾）。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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