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【升學就業】教育職業博覽1.25開鑼　逾800機構參展、提供逾3000就業機會

社會 19:54 2024/01/15

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 佘詩曼 中一面試 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 MIRROR

教育及職業博覽將於下周四（25日）開鑼。（貿發局提供圖片）

第33屆教育及職業博覽將於下周四（25日）起一連4日於會展舉行，供公眾免費入場。博覽劃分為「教育」及「職業」兩大專區，雲集17個國家及地區、逾800間機構參展，提供升學、進修和就業資訊，以及逾3,000個就業機會，部分僱主更設即場面試。

主辦機構、貿發局助理總裁古靜敏今日（15日）公布，今屆博覽以「力拼追夢 成就解鎖」為主題，多個教育機構、專業團體及公私營機構等參加，可讓學生面對面與展商交流，深入了解本地、內地及海外課程和入學注意事項；多個政府部門和公營機構，以及私營企業亦會進行招聘，在職人士可透過博覽規劃未來職業生涯，找尋理想工作。

教育專區設4大展區，包括「本地教育」、「海外、中國內地及澳門升學」、「終身學習」及「青年廣場」。「本地教育」展區有多間大學及專上學院，包括香港演藝學院、職業訓練局，及本港3間私立大學等；「海外、中國內地及澳門升學」展區提供歐美、亞洲、中國內地等共16個國家和地區的升學諮詢服務；「終身學習」展區可以了解科技教育等多個範疇在職進修課程；「青年廣場」展區則會為年輕人提供生涯規劃和持續進修資訊，以及暑期工、實習、全職等各類工作機會。

至於職業專區，除了18個政府部門及9個公營機構在博覽中設有攤位外，多間銀行及保險公司、專業服務企業、人力資源公司等私營機構均會在展會內招聘。其中「招聘廣場」展區集合多間求職平台參展，聯同公私營機構將於會場接受畢業生、初入職及富有經驗求職者應徵，即場進行面試。大會提醒求職人士可帶備履歷入場，申請職位。

此外，博覽期間將舉行逾100場活動，並設4大主題包括「文化藝術」、「創新科技」、「大灣區升學就業機會」及「航空航海」，請來不同界別人士分享。

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責任編輯：馮琪雅

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